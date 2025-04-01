Уничтожила «Суджу», а теперь хочет дать миллиарды РФ за газ: почему Украина на грани катастрофы

Украина столкнулась с критическим уменьшением запасов газа. Стране срочно необходимы дополнительные пять миллиардов кубометров топлива, стоимость которых по текущим рыночным ценам превышает 2,3 миллиарда долларов. При этом Киев не исключает закупку газа российского происхождения, несмотря на отказ от транзита. Как Украина оказалась на грани газовой катастрофы и что она будет делать дальше — в материале URA.RU.
Газовый коллапс на Украине: что говорят эксперты и СМИ
Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев сообщил, что украинские газовые резервы упали до критической отметки. По его словам, именно поэтому Киев начал экстренные поиски дополнительных объемов газа.
«Резервы упали до 940 миллиона кубов. Поэтому и взялись за экстренные поиски „донорского топлива“, — заявил Марышев. Эксперт не исключил, что топливо может поступить на Украину через словацкий газопровод, однако его производителем окажется Россия. Марышев отметил, что Киев может заплатить Москве два миллиарда долларов. Ведь, как он отмечает, до апреля 2026 года Украине надо примерно пять миллиардов кубометров газа, которые пока не ясно откуда брать.
Аналогичную оценку ситуации дает агентство Bloomberg. По данным СМИ, Украина за прошедшую зиму полностью исчерпала не только коммерческие запасы газа, но и начала расходовать технический резерв, который должен постоянно оставаться в подземных хранилищах для поддержания давления. Bloomberg подчеркивает, что попытки Киева компенсировать нехватку за счет импорта из Европы сталкиваются с серьезными трудностями, так как самим европейским странам катастрофически не хватает топлива.
Недавно европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Киеву кредит в размере 270 миллионов евро, дополнительно правительство Норвегии предоставило грант на 140 миллионов евро. Однако этих сумм явно недостаточно для покрытия всей потребности Украины в газе.
У кого сейчас Украина закупает газ
В настоящее время Украина закупает газ преимущественно у стран Евросоюза. Недавно Киев впервые официально получил партию сжиженного природного газа из США через греческий терминал СПГ. Несмотря на это, объем американского газа явно недостаточен для покрытия всех потребностей страны.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар ранее открыто признал, что через территорию его страны на Украину поступает именно российский газ, который Киев формально закупает у европейских трейдеров. Таким образом, несмотря на официальные заявления властей Украины о полном отказе от российского топлива, фактически страна продолжает зависеть от российского ресурса, приобретая его через посредников по завышенным ценам.
Украина идет на эскалацию: уничтожена станция «Суджа»
Утром 28 марта Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по российской газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», расположенной в Курской области. Минобороны РФ заявило, что атака была осуществлена с применением американских систем HIMARS. В результате удара станция получила критические повреждения и была практически полностью выведена из строя.
В Минобороны отметили, что за ударом стоит желание Киева остановить транзит газа в Европу. Ведь больше нет путей, по которым бы российский газ шел напрямую в европейские страны.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку терактом и грубым нарушением ранее достигнутых договоренностей о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По ее словам, к удару были причастны западные страны — координаты целей были переданы через французские спутники, а британские специалисты занимались вводом координат и запуском ракет.
Оппозиционный украинский канал «Зе Рада» уже заявлял, что после уничтожения станции вопрос газового транзита через Украину «решен окончательно». При этом эксперты предупреждают: это решение может иметь крайне негативные последствия для самой Украины и Европы.
История газовых отношений между РФ и Украиной
Газовые отношения России и Украины всегда были сложными и противоречивыми. В 1990-е годы Украина активно закупала среднеазиатский газ через территорию России на льготных условиях. Однако уже к началу 2000-х годов возникли серьезные проблемы с оплатой и задолженности перед поставщиками.
После прихода к власти Виктора Ющенко в 2005 году Киев резко изменил курс на сближение с Западом и объявил о планах избавиться от российской газовой зависимости. Однако все попытки диверсификации поставок (например, проект «Белый поток») остались лишь декларациями без практической реализации.
В 2006 и 2008 годах между странами произошли острые газовые кризисы из-за неоплаты Украиной поставок и споров о тарифах транзита. В результате Россия временно прекращала поставки газа Украине, что негативно сказывалось на репутации обеих стран в глазах европейских партнеров. С 2014 года Украина полностью отказалась от прямых закупок российского газа, перейдя на реверсные поставки из ЕС. Однако фактически это был тот же российский газ, но уже приобретенный по завышенным ценам у европейских посредников.
С января 2025 года Москва полностью прекратила транзит газа через Украину после истечения срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Мария Захарова ранее заявляла, что отмена транзита российского газа через Украину повлечет за собой подрыв экономических возможностей и снижение уровня жизни в Европе. Также она указывала на то, что решение о прекращении транзита было принято Киевом, в то время как «Газпром» выполнил все обязательства, предусмотренные контрактом.
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