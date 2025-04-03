У легендарного спортобщества силовиков «Динамо» в Кургане появился попечительский совет

В Кургане произошло значимое событие в жизни спортивного общества силовиков «Динамо». Было принято решение о создании Попечительского совета Курганской областной организации ОГО ВФСО «Динамо». Об этом URA.RU сообщили источники.
«В Кургане на базе завода „Курганстамост“ прошло заседание Курганского регионального объединения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Оно прошло с участием губернатора Вадима Шумкова и вице-президента РСПП Сергея Мытенкова и председателя Координационного совета отделения РСПП в Уральском федеральном округе Владимира Черкашина. На нем принято решение об участии в создании Попечительского совета Курганской областной организации ОГО ВФСО „Динамо“ для улучшения материальной базы», — пояснили источники.
Они уточняют, что новый виток развития общества связан с необходимостью продвигать физкультуру и спорт. К тому же недавно общество возглавил начальник УФСБ Юрий Арбаков. Особое внимание решено уделить развитию детского спорта.
Попечительский совет будет состоять из активных граждан, которые готовы внести свой вклад в развитие спортивного общества. Основные задачи совета включают в себя привлечение финансовых ресурсов, организацию спортивных мероприятий и поддержку талантливых спортсменов.
В Кургане уже проводятся крупные спортивные события, такие как Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по боксу, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в Кургане запланирован ремонт здания спортивного общества «Динамо», что также будет способствовать улучшению условий для тренировок и соревнований.
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