У легендарного спортобщества силовиков «Динамо» в Кургане появился попечительский совет

У «Динамо» в Кургане появится попечительский совет
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Спортобщество «Динамо» в Кургане будет развивать детский спорт
Спортобщество «Динамо» в Кургане будет развивать детский спорт Фото:

В Кургане произошло значимое событие в жизни спортивного общества силовиков «Динамо». Было принято решение о создании Попечительского совета Курганской областной организации ОГО ВФСО «Динамо». Об этом URA.RU сообщили источники.

«В Кургане на базе завода „Курганстамост“ прошло заседание Курганского регионального объединения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Оно прошло с участием губернатора Вадима Шумкова и вице-президента РСПП Сергея Мытенкова и председателя Координационного совета отделения РСПП в Уральском федеральном округе Владимира Черкашина. На нем принято решение об участии в создании Попечительского совета Курганской областной организации ОГО ВФСО „Динамо“ для улучшения материальной базы», — пояснили источники.

Они уточняют, что новый виток развития общества связан с необходимостью продвигать физкультуру и спорт. К тому же недавно общество возглавил начальник УФСБ Юрий Арбаков. Особое внимание решено уделить развитию детского спорта. 

Попечительский совет будет состоять из активных граждан, которые готовы внести свой вклад в развитие спортивного общества. Основные задачи совета включают в себя привлечение финансовых ресурсов, организацию спортивных мероприятий и поддержку талантливых спортсменов. 

В Кургане уже проводятся крупные спортивные события, такие как Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по боксу, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в Кургане запланирован ремонт здания спортивного общества «Динамо», что также будет способствовать улучшению условий для тренировок и соревнований.

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В Кургане произошло значимое событие в жизни спортивного общества силовиков «Динамо». Было принято решение о создании Попечительского совета Курганской областной организации ОГО ВФСО «Динамо». Об этом URA.RU сообщили источники. «В Кургане на базе завода „Курганстамост“ прошло заседание Курганского регионального объединения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Оно прошло с участием губернатора Вадима Шумкова и вице-президента РСПП Сергея Мытенкова и председателя Координационного совета отделения РСПП в Уральском федеральном округе Владимира Черкашина. На нем принято решение об участии в создании Попечительского совета Курганской областной организации ОГО ВФСО „Динамо“ для улучшения материальной базы», — пояснили источники. Они уточняют, что новый виток развития общества связан с необходимостью продвигать физкультуру и спорт. К тому же недавно общество возглавил начальник УФСБ Юрий Арбаков. Особое внимание решено уделить развитию детского спорта.  Попечительский совет будет состоять из активных граждан, которые готовы внести свой вклад в развитие спортивного общества. Основные задачи совета включают в себя привлечение финансовых ресурсов, организацию спортивных мероприятий и поддержку талантливых спортсменов.  В Кургане уже проводятся крупные спортивные события, такие как Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по боксу, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в Кургане запланирован ремонт здания спортивного общества «Динамо», что также будет способствовать улучшению условий для тренировок и соревнований.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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