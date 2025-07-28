Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой помощи

Европейская комиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой поддержки из-за давления на национальные антикоррупционные органы. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники в структурах ЕС.
По данным FAZ, в Брюсселе обеспокоены недавними изменениями в украинском законодательстве, которые сокращают полномочия антикоррупционных ведомств. В материале подчеркивается, что Еврокомиссия может полностью прекратить финансовую помощь, если Киев продолжит вмешиваться в работу этих структур. ЕК не видит российского влияния в действиях антикоррупционных властей, однако недопустимо любое давление на их деятельность, уточняет издание со ссылкой на представителей Евросоюза.
По информации FAZ, Еврокомиссия рассматривает ситуацию как тест на приверженность Киева принципам верховенства закона, которые являются ключевыми для получения дальнейшей финансовой поддержки и продвижения по пути евроинтеграции. Ожидается, что окончательное решение Брюсселя будет напрямую зависеть от того, как украинские власти урегулируют вопрос с независимостью антикоррупционных органов.
Ранее Верховная рада поддержала законопроект о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а на следующий день документ подписал президент Владимир Зеленский, напоминает RT. Это решение вызвало протесты граждан и резкую реакцию европейских партнеров. После этого, 24 июля, Зеленский внес в парламент законопроект о возвращении прежних полномочий НАБУ и САП.
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