В Кургане выступит группа, исполняющая музыку по мотивам World of Warcraft

28 июля 2025 в 19:00 Размер текста - 17 +

В Кургане выступит известная рок-группа Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кургане в клубе «Свобода» выступит российская рок-группа Fun Mode, специализирующаяся на треках по мотивам популярных видеоигр, в том числе World of Warcraft и Warhammer. Об этом сообщается в официальном сообществе клуба во «ВКонтакте». «В клубе Свобода пройдет встреча с группой Fun Mode. Всех курганцев приглашают посетить мероприятие», — говорится в публикации организаторов. Музыканты известны своими композициями, вдохновленными такими культовыми играми, как World of Warcraft и Warhammer. По информации организаторов, программа концерта включает как узнаваемые хиты, так и новые композиции коллектива. Гостей ожидают энергичные гитарные рифы и насыщенная геймерская атмосфера, а выступление обещает стать не просто музыкальным вечером, а тематическим событием для поклонников игровой культуры. Для справки: World of Warcraft — это массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), где игроки создают персонажей во вселенной фэнтези и путешествуют по огромному виртуальному миру. Основные элементы игры — совместные приключения с другими игроками, выполнение заданий, сражения против монстров и других игроков, а также развитие собственного героя, повышение уровня и улучшение экипировки. Игра выходит с 2004 года, считается одной из самых популярных MMORPG в мире и славится насыщенным лором и спецэффектами. Warhammer — это, в первую очередь, настольная миниатюрная стратегическая игра, где игроки сражаются друг с другом, используя коллекционные фигурки. Существует две крупные ветки этой вселенной: Warhammer Fantasy (фэнтезийный мир с эльфами, орками, магией) и Warhammer 40 000 (мрачное научно-фантастическое будущее с космическими десантниками, демонами и инопланетянами). Игроки расставляют миниатюры на поле и по ходам имитируют битву, где исход решают броски кубиков и стратегические решения. Издатель — компания Games Workshop, а сама игра существует с 1983 года и вдохновила множество видеоигр, книг и фильмов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в клубе «Свобода» выступит российская рок-группа Fun Mode, специализирующаяся на треках по мотивам популярных видеоигр, в том числе World of Warcraft и Warhammer. Об этом сообщается в официальном сообществе клуба во «ВКонтакте». «В клубе Свобода пройдет встреча с группой Fun Mode. Всех курганцев приглашают посетить мероприятие», — говорится в публикации организаторов. Музыканты известны своими композициями, вдохновленными такими культовыми играми, как World of Warcraft и Warhammer. По информации организаторов, программа концерта включает как узнаваемые хиты, так и новые композиции коллектива. Гостей ожидают энергичные гитарные рифы и насыщенная геймерская атмосфера, а выступление обещает стать не просто музыкальным вечером, а тематическим событием для поклонников игровой культуры. Для справки: World of Warcraft — это массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), где игроки создают персонажей во вселенной фэнтези и путешествуют по огромному виртуальному миру. Основные элементы игры — совместные приключения с другими игроками, выполнение заданий, сражения против монстров и других игроков, а также развитие собственного героя, повышение уровня и улучшение экипировки. Игра выходит с 2004 года, считается одной из самых популярных MMORPG в мире и славится насыщенным лором и спецэффектами. Warhammer — это, в первую очередь, настольная миниатюрная стратегическая игра, где игроки сражаются друг с другом, используя коллекционные фигурки. Существует две крупные ветки этой вселенной: Warhammer Fantasy (фэнтезийный мир с эльфами, орками, магией) и Warhammer 40 000 (мрачное научно-фантастическое будущее с космическими десантниками, демонами и инопланетянами). Игроки расставляют миниатюры на поле и по ходам имитируют битву, где исход решают броски кубиков и стратегические решения. Издатель — компания Games Workshop, а сама игра существует с 1983 года и вдохновила множество видеоигр, книг и фильмов.