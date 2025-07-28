В скандальной курганской агрофирме семьи тюменского олигарха Шевчика сменили директора

Топ-менеджер Лепихин покинул пост директора курганской агрофирмы «Миллениум»
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор агрофирмы «Миллениум» Александр Лепихин покинул пост
Директор агрофирмы «Миллениум» Александр Лепихин покинул пост Фото:
новость из сюжета
Скандал с массовым увольнением из курганской компании семьи тюменского олигарха Шевчика

В курганском сельхозпредприятии «Миллениум» из Шадринска, принадлежащем семье тюменского олигарха Владимира Шевчика, сменился руководитель. Пост директора компании, где бунтовали рабочие, покинул опытный топ-менеджер Александр Лепихин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников предприятия. Председателем совета директоров агрохолдинга является брат тюменского олигарха — Василий Шевчик.

«Лепихин покинул пост директора. Говорят, что к его работе были претензии со стороны владельцев. Сказалась история с бунтующими рабочими и массовыми увольнениями. При этом руководителю давали время на решение проблем в агрофирме, но, видимо, не удалось», — сообщил источник. Другой источник предположил, что Лепихин мог уйти сам из-за непонимания с подчиненными. 

Информацию о смене директора подтверждается данными из государственного реестра. Вместо Лепихина новым руководителем назначен Роман Веретин, который ранее владел и управлял строительной фирмой в Крыму.

Корреспондент URA.RU направил запрос Василию Шевчику. Он прочитал сообщение в мессенджере .но ответа не дал. Информация дополнится после получения комментария. 

Ранее URA.RU писало, что в курганской агрофирме семьи тюменского олигарха Владимира Шевчика произошел скандал с массовыми увольнениями рабочих. Этому предшествовала забастовка сотрудников, которые в начале осени 2023 года отказывались собирать урожай зерна в разгар уборочной кампании. Рабочие сетовали на конфликт с директором компании Александром Лепихиным. Разбираться с проблемой личной приезжал Василий Шевчик, являющийся председателем совета директоров. Тогда владельцы компании заявляли, что ситуация под контролем, отрицая массовый характер увольнений. По их словам группа уволенных сотрудников занималась дестабилизацией обстановки на предприятии.

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В курганском сельхозпредприятии «Миллениум» из Шадринска, принадлежащем семье тюменского олигарха Владимира Шевчика, сменился руководитель. Пост директора компании, где бунтовали рабочие, покинул опытный топ-менеджер Александр Лепихин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников предприятия. Председателем совета директоров агрохолдинга является брат тюменского олигарха — Василий Шевчик. «Лепихин покинул пост директора. Говорят, что к его работе были претензии со стороны владельцев. Сказалась история с бунтующими рабочими и массовыми увольнениями. При этом руководителю давали время на решение проблем в агрофирме, но, видимо, не удалось», — сообщил источник. Другой источник предположил, что Лепихин мог уйти сам из-за непонимания с подчиненными.  Информацию о смене директора подтверждается данными из государственного реестра. Вместо Лепихина новым руководителем назначен Роман Веретин, который ранее владел и управлял строительной фирмой в Крыму. Корреспондент URA.RU направил запрос Василию Шевчику. Он прочитал сообщение в мессенджере .но ответа не дал. Информация дополнится после получения комментария.  Ранее URA.RU писало, что в курганской агрофирме семьи тюменского олигарха Владимира Шевчика произошел скандал с массовыми увольнениями рабочих. Этому предшествовала забастовка сотрудников, которые в начале осени 2023 года отказывались собирать урожай зерна в разгар уборочной кампании. Рабочие сетовали на конфликт с директором компании Александром Лепихиным. Разбираться с проблемой личной приезжал Василий Шевчик, являющийся председателем совета директоров. Тогда владельцы компании заявляли, что ситуация под контролем, отрицая массовый характер увольнений. По их словам группа уволенных сотрудников занималась дестабилизацией обстановки на предприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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