«Глухо, как в танке»: россияне жалуются на массовые сбои в работе интернета — где они наблюдаются

Уже третий день в Красноярске не работает мобильный интернет у всех операторов. Люди сравнивают сложившиеся обстоятельства с нахождением в «танке». Жители жалуются на массовые сбои не только в Красноярске, но и в других регионах. Где еще наблюдаются сбои — в материале URA.RU.
Красноярск
В Красноярске уже третий день нет мобильного интернета у абонентов всех крупных операторов. Сбой начался после 16:00 26 июля и сохраняется до сих пор. «В Солнечном глухо, как в танке, вышка отключена, авария с электричеством и не первый раз», — пишет пользователь verastaheevs.
«Интернет не работает. Появлялся вчера минуты на три. Временами и звонки не работают. Даже гудки не идут» — рассказывает Ирина. «Тишина. Телефон вообще кирпич — никакой связи», — делится пользователь SVsokolskih. Перебои фиксируются и в соседних регионах — Новосибирской и Омской областях. При этом в Иркутске пользователи отмечают, что «все работает».
Республика Бурятия
«Почему нет интернета на телефоне в Улан-Удэ?» — жалуются пользователи в соцсетях. В Улан-Удэ власти подтвердили введение ограничений: «В Бурятии принимаются меры безопасности. В основном, граждане могут почувствовать это в виде снижения скорости мобильного интернета, на качество звонков это не повлияет», — заявили в мэрии.
Курганская область
Пользователи сообщают о проблемах с интернетом и связью. «Что с интернетом в Кургане сегодня?» — пишет Маргарита.
«Связь Курган перебои», — уточняет Нонна. «Мобильный интернет Курган сегодня не работает», — добавляет Лаврентий.
Челябинская область
Поступают сообщения о сбоях многих операторов. «Не работает интернет Челябинск сегодня», — пишет Галина. «Челябинск, почему нет мобильной связи», — задается вопросом Елизавета. «Не работает интернет Ростелеком Челябинск», — добавляет Олег.
Свердловская область
Жители Екатеринбурга и Новоуральска также жалуются на перебои. «Не работал 27 июля», — пишет Денис. «Wildberries Екатеринбург работает некорректно», — рассказывает Остап. «INSIS Екатеринбург не работает ТВ», — сообщает Богдан. «Новоуральск — нет интернета», — пишет Макар.
Тюменская область
Пятый день подряд фиксируются перебои с мобильным интернетом. «Я и мои коллеги пользуемся услугами Т2. Как только сегодня вышли из дома — мобильный интернет сразу пропал. У некоторых сбои начались только при подъезде в центр», — рассказала читательница URA.RU.
В пресс-службе Tele2 пояснили, что отключения не связаны с их сетями: «Мы не можем повлиять на сроки действия и снятие ограничений. Рекомендуем подключаться к Wi-Fi, заранее скачать офлайн-карты и сохранить важные номера. Голосовая связь и SMS работают в штатном режиме».
Другие регионы
Проблемы с мобильным интернетом наблюдаются также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгоградской и Ростовской областях, Приморском крае и Удмуртии. В Кемеровской области, жители Кузбасса, также жалуются на нестабильную сеть: «Простую фотку в сторис нельзя посмотреть, грузит по три часа». Также на проблемы жалуются и в Иркутской области, а именно в Братске. Там наблюдаются перебои с телевидением.
По числу жалоб Красноярский край входит в топ-3 регионов России, уступая только Москве. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что временные ограничения мобильной связи в ряде регионов вводятся ради безопасности, в том числе для защиты от атак беспилотников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.