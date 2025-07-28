28 июля 2025

Власти Афганистана опровергли сообщения о гимне с «черепами русских»

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Посольство Афганистана отвергло обвинения в использовании антироссийской песни в гимне
Посольство Афганистана отвергло обвинения в использовании антироссийской песни в гимне Фото:

Песня, в которой звучат слова о «черепах русских», не является государственным гимном Афганистана. Об этом сообщили в посольстве страны в ответ на заявление депутата Госдумы Алексея Чепы. 

«Современные власти Афганистана никакого гимна не утверждали. Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны», — приводит слова дипломатической миссии РБК. 

Ранее телеканал Царьград сообщал, что депутат Госдумы Алексей Чепа призвал изучить содержание гимна движения «Талибан», в котором, по его словам, звучат слова о «черепах русских». Он напомнил о своей поездке в Афганистан, где встречался с представителями движения, и отметил, что они были настроены на сотрудничество. По его мнению, если Афганистан хочет дружить с Россией, то должен соответствующим образом относиться к этой дружбе.

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Песня, в которой звучат слова о «черепах русских», не является государственным гимном Афганистана. Об этом сообщили в посольстве страны в ответ на заявление депутата Госдумы Алексея Чепы.  «Современные власти Афганистана никакого гимна не утверждали. Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны», — приводит слова дипломатической миссии РБК.  Ранее телеканал Царьград сообщал, что депутат Госдумы Алексей Чепа призвал изучить содержание гимна движения «Талибан», в котором, по его словам, звучат слова о «черепах русских». Он напомнил о своей поездке в Афганистан, где встречался с представителями движения, и отметил, что они были настроены на сотрудничество. По его мнению, если Афганистан хочет дружить с Россией, то должен соответствующим образом относиться к этой дружбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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