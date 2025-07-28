Власти Афганистана опровергли сообщения о гимне с «черепами русских»

Песня, в которой звучат слова о «черепах русских», не является государственным гимном Афганистана. Об этом сообщили в посольстве страны в ответ на заявление депутата Госдумы Алексея Чепы.
«Современные власти Афганистана никакого гимна не утверждали. Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны», — приводит слова дипломатической миссии РБК.
Ранее телеканал Царьград сообщал, что депутат Госдумы Алексей Чепа призвал изучить содержание гимна движения «Талибан», в котором, по его словам, звучат слова о «черепах русских». Он напомнил о своей поездке в Афганистан, где встречался с представителями движения, и отметил, что они были настроены на сотрудничество. По его мнению, если Афганистан хочет дружить с Россией, то должен соответствующим образом относиться к этой дружбе.
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