Начальник курганского УФСБ Арбаков получил новую должность

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Соревнования по стрельбам у ФСБ. Курган , арбаков юрий
Глава курганского УФСБ Юрий Арбаков стал председателем местного спортивного общества «Динамо» Фото:

Начальник курганского управления ФСБ полковник Юрий Арбаков возглавил областную организацию физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа спортсменов.

«Руководитель курганского УФСБ Юрий Арбаков стал новым председателем областной организации общества „Динамо“. Арбаков любит спорт и на этой должности будет очень полезен для развития организации», — рассказал инсайдер. На этой должности он сменил бывшего начальника регионального ПУ ФСБ Михаила Коровина, который руководил организацией в течение семи лет.

Информация о смене председателя подтверждается в бизнес-справке организации, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. Также корреспондент агентства направил запрос в организацию, чтобы узнать подробности кадровых перестановок.

Юрий Арбаков возглавил курганское управление ФСБ в декабре 2023 года. Полковник сменил генерала Исмаила Раджабова. До переезда в Курган Арбаков занимал аналогичную должность в Чукотском автономном округе.

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Начальник курганского управления ФСБ полковник Юрий Арбаков возглавил областную организацию физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа спортсменов. «Руководитель курганского УФСБ Юрий Арбаков стал новым председателем областной организации общества „Динамо“. Арбаков любит спорт и на этой должности будет очень полезен для развития организации», — рассказал инсайдер. На этой должности он сменил бывшего начальника регионального ПУ ФСБ Михаила Коровина, который руководил организацией в течение семи лет. Информация о смене председателя подтверждается в бизнес-справке организации, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. Также корреспондент агентства направил запрос в организацию, чтобы узнать подробности кадровых перестановок. Юрий Арбаков возглавил курганское управление ФСБ в декабре 2023 года. Полковник сменил генерала Исмаила Раджабова. До переезда в Курган Арбаков занимал аналогичную должность в Чукотском автономном округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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