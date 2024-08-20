Начальник курганского УФСБ Арбаков получил новую должность

20 августа 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Глава курганского УФСБ Юрий Арбаков стал председателем местного спортивного общества «Динамо» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник курганского управления ФСБ полковник Юрий Арбаков возглавил областную организацию физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа спортсменов. «Руководитель курганского УФСБ Юрий Арбаков стал новым председателем областной организации общества „Динамо“. Арбаков любит спорт и на этой должности будет очень полезен для развития организации», — рассказал инсайдер. На этой должности он сменил бывшего начальника регионального ПУ ФСБ Михаила Коровина, который руководил организацией в течение семи лет. Информация о смене председателя подтверждается в бизнес-справке организации, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. Также корреспондент агентства направил запрос в организацию, чтобы узнать подробности кадровых перестановок. Юрий Арбаков возглавил курганское управление ФСБ в декабре 2023 года. Полковник сменил генерала Исмаила Раджабова. До переезда в Курган Арбаков занимал аналогичную должность в Чукотском автономном округе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник курганского управления ФСБ полковник Юрий Арбаков возглавил областную организацию физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа спортсменов. «Руководитель курганского УФСБ Юрий Арбаков стал новым председателем областной организации общества „Динамо“. Арбаков любит спорт и на этой должности будет очень полезен для развития организации», — рассказал инсайдер. На этой должности он сменил бывшего начальника регионального ПУ ФСБ Михаила Коровина, который руководил организацией в течение семи лет. Информация о смене председателя подтверждается в бизнес-справке организации, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. Также корреспондент агентства направил запрос в организацию, чтобы узнать подробности кадровых перестановок. Юрий Арбаков возглавил курганское управление ФСБ в декабре 2023 года. Полковник сменил генерала Исмаила Раджабова. До переезда в Курган Арбаков занимал аналогичную должность в Чукотском автономном округе.