Россияне смогут отказаться от спам-рассылок с 1 августа

С начала августа в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам отписаться от навязчивых массовых сообщений. Сделать это можно будет через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.
«С 1 августа в России вступает в силу закон, который даст гражданам право отказаться от получения массовых рассылок — через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении. Это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян, позволит сократить количество спама: минимум в половину», — заявил парламентарий в интервью РИА Новости.
Также Немкин отметил, что массовые рассылки нередко используются мошенниками: под видом рекламы людям рассылаются фальшивые компенсации, поддельные услуги и ссылки на вредоносные сайты. Новый закон, по его словам, поможет сократить подобные схемы.
Парламентарий добавил, что следующий шаг — запрет на массовые обзвоны без согласия абонента, который вступит в силу с сентября. А до конца года на портале «Госуслуги» появится сервис для жалоб на нарушения. Операторы будут обязаны прекращать рассылку по первому заявлению пользователя.
Ранее в России уже были приняты меры по защите граждан от цифрового мошенничества: с начала 2024 года действует запрет на использование мессенджеров для служебных коммуникаций и блокировку СМС с кодами от «Госуслуг». В 2024 году также был одобрен закон, ограничивающий несанкционированное списание средств при оплате онлайн-подписок. С сентября 2025 года россияне смогут блокировать нежелательные рекламные звонки и СМС через операторов связи.
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