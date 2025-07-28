На территории Свердловской и Челябинской областей уже второй день подряд отмечаются перебои с мобильным интернетом. Отмечаются проблемы с вызовом такси, доступом к банковским приложениям и использованием мессенджеров. В каких еще городах России ввели ограничения связи из-за БПЛА 27 июля — в материале URA.RU.
Где не работает мобильный интернет
Сколько регионов затронули проблемы с интернетом
Сразу 50 регионов России сообщили о масштабных отключениях мобильного интернета за последние сутки, сообщил telegram-канал "На связи". В 14 из этих субъектов жители отметили также перебои с домашним интернетом, что привело к затруднениям в доступе к цифровому телевидению. По оценке Общества защиты интернета, экономический ущерб от одного часа отключения мобильного интернета в этих регионах составляет 776,1 миллиона рублей.
В какие регионах не работает мобильный интернет
На территории Свердловской и Челябинской областей перебои с мобильным интернетом продолжаются уже второй день подряд. Больше всего жалоб поступило из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила и Новоуральска.
В социальных сетях жители сообщают о затруднениях с вызовом такси, доступом к банковским приложениям и использованием мессенджеров. Интернет-соединение периодически прерывается и восстанавливается без очевидных на то причин.
В Красноярском крае доступ к интернету отсутствует уже третьи сутки, с 26 июля. Доступ к мобильному интернету появлялся к вечеру 27 июля, однако через какое-то время снова "пропал".
Кроме перебоев с доступом к интернету, жители Красноярска столкнулись с недоступностью информации о расписании городских автобусов. Несмотря на это, система оплаты проезда функционирует в штатном режиме — как сообщают горожане в социальных сетях, терминалы кондукторов продолжают работать без сбоев.
Власти Тюменской области официально сообщили о введении ограничений на доступ к сети, ссылаясь на обеспечение безопасности населения. Стационарный интернет в регионе работает в штатном режиме. Временные органичения будут сняты, "как ситуация позволит", сообщили в информационном центре регионального правительства.
Проблемы с интернетом также присутствуют в Курганской и Московской областях. Жалобы из московского региона идут в основном из Долгопрудного, Подольска, Мытищ.
Ограничили работу мобильного интернета и в Алтайском крае. Меры были приняты в связи с изменением оперативной ситуации и необходимостью предотвращения сетевых угроз, сообщила региональная Антитеррористическая комиссия. Ограничения не распространились на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую связь.
Что делать в случае шатдауна
В случае ограничений на доступ в интернет рекомендуется перерегистрировать телефон в сети — выключить и включить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может помочь восстановить соединение на протоколах с меньшей скоростью, например, 2G или 3G, пишет "На связи". При отсутствии сигнала можно также вручную выбрать доступную сеть в настройках телефона.
При перебоях рекомендуется проверить настройки мобильной связи: для Android — через раздел «Сеть и интернет» разрешить режим 2G, для iOS — выбрать 2G или 3G в параметрах SIM-карты. В случае полной недоступности мобильных сетей специалисты советуют искать Wi-Fi-точки доступа, однако пользоваться ими рекомендуется с осторожностью: ограничить ввод паролей и авторизацию в важных сервисах, использовать VPN для защиты данных.
В экстренных ситуациях, если мобильная связь недоступна, можно воспользоваться городскими телефонами для вызова экстренных служб или связаться с близкими, имеющими стационарные аппараты. Кроме того, возможно использование радиостанций стандарта PMR446 для локальной связи
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