В курортном поселке Курганской области решат проблему с питьевой водой

В поселке Усть-Утяк Курганской области жители многоквартирных домов остались без водоснабжения. В кране идет техническая вода низкого качества, а питьевая вода в водоматах есть не всегда, рассказали URA.RU местные жители. В администрации Кетовского округа планируют решить проблему с питьевой водой в поселке к 1 августа 2025 года.
«Живу в поселке Усть-Утяк (рядом с санаторием Лесники). У нас два года назад, когда предприниматели Воробейчики выкупили санаторий, отрезали центральное водоснабжение. Нам администрация выкопала скважину, но вода из крана бежит техническая. Жильцы делали анализ воды, её не то, что пить нельзя, но и мыться не желательно. Судами ничего не получается добиться. Пять многоквартирных домов остаются без воды. Сейчас воды и в кране нет, непонятно по какой причине. В водомате воды тоже не было», — рассказали местные жители.
В администрации Кетовского округа URA.RU ответили, что проблему снабжения поселка Усть-Утяк будут решать в этом году. «В поселке будет установлена колонка с платной питьевой водой. Жители смогут набирать воду. Такие колонки сейчас устанавливают во многих населенных пунктах. Стоимость воды будет дешевле, чем в водоматах», — сообщили в администрации. Колонку планируют установить к августу, либо в более сжатые сроки.
URA.RU писало, что в 2021 году санаторий «Лесники», расположенный в Кетовском районе Курганской области, был продан за 83,8 млн рублей. Покупателем стало созданное в мае ООО «Лесники». Учредителем и директором компании является Людмила Воробейчик. В санатории был проведен ремонт корпусов, на территории построены термы и бани.
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