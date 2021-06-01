Победителем торгов по продаже санатория «Лесники» стала компания, созданная две недели назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Санаторий «Лесники», расположенный в Кетовском районе Курганской области, продадут за 83,8 млн рублей. Покупателем станет созданное в мае ООО «Лесники». Итоги аукциона опубликованы на электронной площадке.

«Победителем процедуры признан участник ООО „Лесники“, предложивший наибольшую цену лота в размере 83 835 000 RUB», — говорится в протоколе подведения итогов аукциона. На участие в торгах поступило две заявки — от ООО «Лесники» и от ООО «Межрегионсбыт». Первый из них подтвердил начальную цену аукциона, второй не стал предлагать свою цену.

По данным сервиса СБИС, ООО «Лесники» зарегистрировано в Кургане 17 мая. Основным видом деятельности указана деятельность санаторно-курортных организаций. Учредителем и директором компании является Людмила Воробейчик. Компания зарегистрирована в одном здании с гостиницей «Воробьевы горы», принадлежащей бизнесмену Владлену Воробейчику, мужу Людмилы.

По данным электронной торговой площадки, продажа санатория «Лесники» сейчас находится на стадии заключения договора. Владлен Воробейчик не стал комментировать URA.RU покупку санатория, сославшись на занятость, и предложил перезвонить в другой день. Телефона Людмилы Воробейчик в распоряжении редакции нет. По условиям продажи, покупатель должен оказывать в «Лесниках» санаторно-курортные услуги как минимум год после подписания договора купли-продажи. Ранее источники URA.RU сообщали, что Людмила Воробейчик может выкупить «Лесники» на ближайших торгах.

Санаторий «Лесники» входит в АО «Курорты Зауралья», акции которого принадлежат областным властям. Попытки продать курорт предпринимались с осени 2019 года. Тогда его стоимость составляла 193,45 млн рублей, но покупатели не нашлись. Постепенно стоимость курорта снизили до 83,8 млн рублей.