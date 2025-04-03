Появилось видео нападения парней с молотком на бизнесмена в Екатеринбурге

04 апреля 2025 в 11:09 Размер текста - 17 +

Предпринимателю разбили нос и колено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В распоряжении URA.RU появились кадры нападения незнакомцев с молотком на бизнесмена Виктора (имя изменено) в Екатеринбурге. Судя по видео, двое парней подошли сзади и набросились на коммерсанта. ЧП произошло вечером 29 марта, когда Виктор гулял с супругой и собакой на улице. Агрессоры в масках и спортивных костюмах жестоко избили мужчину. Ему разбили нос и колено. Виктор считает, что нападение могло произойти из-за его крупных долгов. В городском УМВД РФ говорили, что участковые ищут нападавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В распоряжении URA.RU появились кадры нападения незнакомцев с молотком на бизнесмена Виктора (имя изменено) в Екатеринбурге. Судя по видео, двое парней подошли сзади и набросились на коммерсанта. ЧП произошло вечером 29 марта, когда Виктор гулял с супругой и собакой на улице. Агрессоры в масках и спортивных костюмах жестоко избили мужчину. Ему разбили нос и колено. Виктор считает, что нападение могло произойти из-за его крупных долгов. В городском УМВД РФ говорили, что участковые ищут нападавших.