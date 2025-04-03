Появилось видео нападения парней с молотком на бизнесмена в Екатеринбурге

Предпринимателю разбили нос и колено
В распоряжении URA.RU появились кадры нападения незнакомцев с молотком на бизнесмена Виктора (имя изменено) в Екатеринбурге. Судя по видео, двое парней подошли сзади и набросились на коммерсанта.
ЧП произошло вечером 29 марта, когда Виктор гулял с супругой и собакой на улице. Агрессоры в масках и спортивных костюмах жестоко избили мужчину. Ему разбили нос и колено.
Виктор считает, что нападение могло произойти из-за его крупных долгов. В городском УМВД РФ говорили, что участковые ищут нападавших.
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