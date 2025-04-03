03 апреля 2025

Появилось видео нападения парней с молотком на бизнесмена в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация главы Варгашинского округа. Курган , чиновник, портфель, бизнесмен
Предпринимателю разбили нос и колено Фото:

В распоряжении URA.RU появились кадры нападения незнакомцев с молотком на бизнесмена Виктора (имя изменено) в Екатеринбурге. Судя по видео, двое парней подошли сзади и набросились на коммерсанта.

ЧП произошло вечером 29 марта, когда Виктор гулял с супругой и собакой на улице. Агрессоры в масках и спортивных костюмах жестоко избили мужчину. Ему разбили нос и колено.

Виктор считает, что нападение могло произойти из-за его крупных долгов. В городском УМВД РФ говорили, что участковые ищут нападавших.

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В распоряжении URA.RU появились кадры нападения незнакомцев с молотком на бизнесмена Виктора (имя изменено) в Екатеринбурге. Судя по видео, двое парней подошли сзади и набросились на коммерсанта. ЧП произошло вечером 29 марта, когда Виктор гулял с супругой и собакой на улице. Агрессоры в масках и спортивных костюмах жестоко избили мужчину. Ему разбили нос и колено. Виктор считает, что нападение могло произойти из-за его крупных долгов. В городском УМВД РФ говорили, что участковые ищут нападавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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