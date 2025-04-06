Умерла Народная артистка СССР Таисия Литвиненко

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На 91-м году жизни скончалась актриса Таисия Литвиненко
На 91-м году жизни скончалась актриса Таисия Литвиненко Фото:

Ушла из жизни украинская актриса театра и кино Таисия Литвиненко. Она скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега, актриса Римма Зюбина

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко» — написала Зюбина в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской; запрещен на территории РФ). Зюбина также принесла соболезнования семье погибшей.

Литвиненко родилась 10 февраля 1935 года. Она посвятила свою жизнь сцене и кино.

Долгое время Литвиненко работала во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре, исполнила множество ролей в кино и на сцене. Также она занималась педагогической деятельностью, преподавая актерское мастерство.

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Ушла из жизни украинская актриса театра и кино Таисия Литвиненко. Она скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега, актриса Римма Зюбина «Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко» — написала Зюбина в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской; запрещен на территории РФ). Зюбина также принесла соболезнования семье погибшей. Литвиненко родилась 10 февраля 1935 года. Она посвятила свою жизнь сцене и кино. Долгое время Литвиненко работала во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре, исполнила множество ролей в кино и на сцене. Также она занималась педагогической деятельностью, преподавая актерское мастерство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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