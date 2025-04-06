Умерла Народная артистка СССР Таисия Литвиненко

Ушла из жизни украинская актриса театра и кино Таисия Литвиненко. Она скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега, актриса Римма Зюбина
«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко» — написала Зюбина в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской; запрещен на территории РФ). Зюбина также принесла соболезнования семье погибшей.
Литвиненко родилась 10 февраля 1935 года. Она посвятила свою жизнь сцене и кино.
Долгое время Литвиненко работала во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре, исполнила множество ролей в кино и на сцене. Также она занималась педагогической деятельностью, преподавая актерское мастерство.
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