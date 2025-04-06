Человеческие побуждения или корысть: зачем Пугачева выпустила военные песни

Песни Аллы Пугачевой за четыре дня набрали более двух миллионов прослушиваний только на одной площадке. В комментариях пользователи оставляют исполнительнице комплиментарные сообщения и радуются ее такому «возвращению». Однако однозначно трактовать такой жест Пугачевой не стоит. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер и музыкальный критики Павел Рудченко.
«Песни Аллы Борисовны получаются сейчас как нельзя кстати по своему содержанию. Они о войне, о не вернувшихся домой сыновьях. Конечно, данная тематика сейчас очень остро воспринимается у людей и в любом случае она отзовется. Не знаю, Пугачева действовала ли из-за человеческих побуждений или корысти, но то, что она попала в аудиторию, было сразу понятно», — говорит эксперт.
В случае с песней «Мама», автором слов которой является сама певица, важен не только контекст, но и то, как она представлена публике. Рудченко отмечает, что Пугачева преподнесла композицию как театральное действие.
«Пугачева, как профессиональная актриса, идеально отыгрывает эту сцену. Там все прочитывается, шепчется, используется эмоциональный окрас. Конечно, такая подача тронет сердца людей, потерявших своих близких. И вот я не знаю, как на это смотреть. Это очень точный расчет? Или это действительно человечность у Пугачевой проснулась? Думаю, время покажет. В любом случае, мы помним, кем она считает наших людей. Рабами. Но человечное в ней, естественно, должно быть. Иначе не могла она написать такой текст», — говорит продюсер.
Внимание к «Маме» и «Поцелуям войны» приковано еще и в свете того, что грядет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Время для выпуска таких песен выбрано очень точно.
Не исключено, что таким «возвращением» Пугачева надеется не только отдать дань героям войны, но и попытаться восстановить репутацию своего мужа-иноагента Максима Галкина*. Хотя после того, что он наговорил на своих зарубежных концертах о России и россиянах, комику уже никакие песни некогда влиятельной жены не помогут. Алла Пугачева хотя бы так открыто не «плевала» в свою страну. «Галкин занял конкретную позицию, он ее отстаивал, убеждал своего зрителя на концертах в этой позиции. Он прямо отрабатывает повестку врага. Поэтому, думаю, Пугачева тут не сможет помочь мужу очистить его репутацию», — заключил Рудченко.
(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
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