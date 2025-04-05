В Кургане в поселке Рябково произошло ДТП. Очевидцы сообщают о том, что в результате столкновения двух автомобилей пострадали женщина и ребенок, их увезли на скорой. Пост и видео с места происшествия опубликованы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Короче, Курган».
«Авария в частном секторе Рябково. Два авто не поделили дорогу на улице 9 Мая. Есть пострадавшие — женщину с ребенком увезли на скорой», — сообщается в соцсети.
Судя по кадрам, ДТП произошло, когда уже стемнело. На улице собрались десятки людей, которые наблюдали за работой экстренных служб. На месте происшествия находились сотрудники МЧС и скорой помощи.
Официальных данных о происшествии пока нет. Информация будет дополнена по мере поступления подробностей.
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