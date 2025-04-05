05 апреля 2025

«Женщину с ребенком увезли на скорой»: в Кургане произошло ДТП. Видео

В Кургане в Рябково произошла авария с пострадавшими
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работают экстренные службы
На месте происшествия работают экстренные службы Фото:

В Кургане в поселке Рябково произошло ДТП. Очевидцы сообщают о том, что в результате столкновения двух автомобилей пострадали женщина и ребенок, их увезли на скорой. Пост и видео с места происшествия опубликованы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Короче, Курган».

«Авария в частном секторе Рябково. Два авто не поделили дорогу на улице 9 Мая. Есть пострадавшие — женщину с ребенком увезли на скорой», — сообщается в соцсети.

Судя по кадрам, ДТП произошло, когда уже стемнело. На улице собрались десятки людей, которые наблюдали за работой экстренных служб. На месте происшествия находились сотрудники МЧС и скорой помощи.

Официальных данных о происшествии пока нет. Информация будет дополнена по мере поступления подробностей.

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В Кургане в поселке Рябково произошло ДТП. Очевидцы сообщают о том, что в результате столкновения двух автомобилей пострадали женщина и ребенок, их увезли на скорой. Пост и видео с места происшествия опубликованы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Короче, Курган». «Авария в частном секторе Рябково. Два авто не поделили дорогу на улице 9 Мая. Есть пострадавшие — женщину с ребенком увезли на скорой», — сообщается в соцсети. Судя по кадрам, ДТП произошло, когда уже стемнело. На улице собрались десятки людей, которые наблюдали за работой экстренных служб. На месте происшествия находились сотрудники МЧС и скорой помощи. Официальных данных о происшествии пока нет. Информация будет дополнена по мере поступления подробностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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