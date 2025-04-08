Челябинская полиция проверяет воспитателя, заподозренного в избиении детей

В Челябинске сотрудники полиции проводят проверку по факту жалоб родителей воспитанников детского сада №221 об избиении детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, в рамках проверки опрашиваются сотрудники учреждения и родители.
«Сотрудниками отдела полиции „Тракторозаводский“ проводится проверка по факту возможного совершения противоправных деяний со стороны сотрудника дошкольного учреждения в отношении воспитанников детского сада. Опрашиваются сотрудники учреждения и родители малолетних», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки полицейские примут процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.
Тревогу забила одна из мам, когда заметила у сына несколько крупных синяков. Он рассказал ей, что это дело рук воспитательницы. И, по словам женщины, этот случай не единичный. Другие дети также рассказывали родителям об избиениях и травле со стороны воспитателя. В учреждении в курсе ситуации и принимают меры для ее разрешения.
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