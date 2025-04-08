08 апреля 2025

Челябинская полиция проверяет воспитателя, заподозренного в избиении детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские опрашивают сотрудников детсада и родителей
Полицейские опрашивают сотрудников детсада и родителей Фото:

В Челябинске сотрудники полиции проводят проверку по факту жалоб родителей воспитанников детского сада №221 об избиении детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, в рамках проверки опрашиваются сотрудники учреждения и родители.

«Сотрудниками отдела полиции „Тракторозаводский“ проводится проверка по факту возможного совершения противоправных деяний со стороны сотрудника дошкольного учреждения в отношении воспитанников детского сада. Опрашиваются сотрудники учреждения и родители малолетних», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки полицейские примут процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.

Тревогу забила одна из мам, когда заметила у сына несколько крупных синяков. Он рассказал ей, что это дело рук воспитательницы. И, по словам женщины, этот случай не единичный. Другие дети также рассказывали родителям об избиениях и травле со стороны воспитателя. В учреждении в курсе ситуации и принимают меры для ее разрешения.

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В Челябинске сотрудники полиции проводят проверку по факту жалоб родителей воспитанников детского сада №221 об избиении детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, в рамках проверки опрашиваются сотрудники учреждения и родители. «Сотрудниками отдела полиции „Тракторозаводский“ проводится проверка по факту возможного совершения противоправных деяний со стороны сотрудника дошкольного учреждения в отношении воспитанников детского сада. Опрашиваются сотрудники учреждения и родители малолетних», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки полицейские примут процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ. Тревогу забила одна из мам, когда заметила у сына несколько крупных синяков. Он рассказал ей, что это дело рук воспитательницы. И, по словам женщины, этот случай не единичный. Другие дети также рассказывали родителям об избиениях и травле со стороны воспитателя. В учреждении в курсе ситуации и принимают меры для ее разрешения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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