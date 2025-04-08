В Челябинске родители жалуются на террор со стороны воспитателя детского сада

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам родителей, дети приходят из садика с синяками и ссадинами
По словам родителей, дети приходят из садика с синяками и ссадинами Фото:

В Челябинске родители, воспитанников детского сада №221 пожаловались на террор со стороны воспитателя. По их словам, она систематически избивает детей и натравливает их друг на друга.

«Ребенок боится ходить в детский сад. Был момент, когда я пыталась узнать у него, что происходит. Он расплакался и рассказал, что в садике его бьют. Причем как воспитатель, так и другие дети», — рассказала URA.RU мать одного из ребят.

По словам женщины, она была свидетельницей, как воспитатель натравливала на ее сына другого ребенка. Она призналась, что в тот момент не стала выяснять отношения из-за шока. Уже дома сын рассказал ей, что такое случается не первый раз.

По словам матери, последнее избиение случилось в начале апреля. Она забрала сына из садика, привезла на тренировку, и когда начала переодевать увидела большие синяки на бедре и руке.

«Когда я спросила у сына откуда синяки он сказал, что воспитатель с силой стащила его с кровати. Затем его и других детей, которые отказывались спать, заперла в раздевалке. Весь сончас они там провели», — рассказала женщина.

Она записала видео, на котором зафиксировала синяки и скинула в родительский чат. Выяснилось, что в группе такая ситуация случилась не с ней одной. Также мать обратилась в полицию и зафиксировала побои.

«У других родителей дети также приходят из садика в синяках. Обращение к заведующей ни к чему не приводят», — сетует женщина.

URA.RU связалось с заведующей детского сада Юлией Широносовой. По ее словам, она в курсе ситуации. Вопрос с ее разрешением будет урегулирован в обязательном порядке.

«Сегодня с родителям я разговаривала по этому вопросу. Сейчас идет разбирательство, со всех взяты объяснения. С моей стороны все управленческие решения были приняты», — сообщила URA.RU заведующая.

Агентство связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске родители, воспитанников детского сада №221 пожаловались на террор со стороны воспитателя. По их словам, она систематически избивает детей и натравливает их друг на друга. «Ребенок боится ходить в детский сад. Был момент, когда я пыталась узнать у него, что происходит. Он расплакался и рассказал, что в садике его бьют. Причем как воспитатель, так и другие дети», — рассказала URA.RU мать одного из ребят. По словам женщины, она была свидетельницей, как воспитатель натравливала на ее сына другого ребенка. Она призналась, что в тот момент не стала выяснять отношения из-за шока. Уже дома сын рассказал ей, что такое случается не первый раз. По словам матери, последнее избиение случилось в начале апреля. Она забрала сына из садика, привезла на тренировку, и когда начала переодевать увидела большие синяки на бедре и руке. «Когда я спросила у сына откуда синяки он сказал, что воспитатель с силой стащила его с кровати. Затем его и других детей, которые отказывались спать, заперла в раздевалке. Весь сончас они там провели», — рассказала женщина. Она записала видео, на котором зафиксировала синяки и скинула в родительский чат. Выяснилось, что в группе такая ситуация случилась не с ней одной. Также мать обратилась в полицию и зафиксировала побои. «У других родителей дети также приходят из садика в синяках. Обращение к заведующей ни к чему не приводят», — сетует женщина. URA.RU связалось с заведующей детского сада Юлией Широносовой. По ее словам, она в курсе ситуации. Вопрос с ее разрешением будет урегулирован в обязательном порядке. «Сегодня с родителям я разговаривала по этому вопросу. Сейчас идет разбирательство, со всех взяты объяснения. С моей стороны все управленческие решения были приняты», — сообщила URA.RU заведующая. Агентство связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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