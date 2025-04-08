Похититель украшений из петербургского собора отправился в колонию

Ленинский суд Петербурга назначил 3,5 года колонии мужчине, признанному виновным в краже ценностей из Собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил наказание Василию Короткову в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Коротков, используя отсутствие надзора, проник в киот, где хранились иконы и жертвенные украшения, и похитил значительное количество ценных предметов, включая золотые и серебряные украшения. Общий ущерб, нанесенный Православной местной религиозной организации Прихода собора, составил более миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.