08 апреля 2025
07 апреля 2025

Похититель украшений из петербургского собора отправился в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербуржец проник в киот, где хранились иконы и жертвенные украшения
Петербуржец проник в киот, где хранились иконы и жертвенные украшения Фото:

Ленинский суд Петербурга назначил 3,5 года колонии мужчине, признанному виновным в краже ценностей из Собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание Василию Короткову в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Коротков, используя отсутствие надзора, проник в киот, где хранились иконы и жертвенные украшения, и похитил значительное количество ценных предметов, включая золотые и серебряные украшения. Общий ущерб, нанесенный Православной местной религиозной организации Прихода собора, составил более миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский суд Петербурга назначил 3,5 года колонии мужчине, признанному виновным в краже ценностей из Собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Суд назначил наказание Василию Короткову в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК общего режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Коротков, используя отсутствие надзора, проник в киот, где хранились иконы и жертвенные украшения, и похитил значительное количество ценных предметов, включая золотые и серебряные украшения. Общий ущерб, нанесенный Православной местной религиозной организации Прихода собора, составил более миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...