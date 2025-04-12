Пользователи массово жалуются на сбои в WhatsApp*

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Пользователи жалуются, что в мессенджере не приходят и не отправляются сообщения
Пользователи жалуются, что в мессенджере не приходят и не отправляются сообщения Фото:

Пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщают о сбоях в работе мессенджера. За последний час поступило 1630 жалоб, за сутки — 2022, следует из данных сервиса downdetector.

Россияне, в частности, отмечают, что не могут отправить сообщения, сбрасываются звонки. У кого-то вовсе не открывается приложение. 

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Пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщают о сбоях в работе мессенджера. За последний час поступило 1630 жалоб, за сутки — 2022, следует из данных сервиса downdetector. Россияне, в частности, отмечают, что не могут отправить сообщения, сбрасываются звонки. У кого-то вовсе не открывается приложение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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