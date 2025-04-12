Пользователи массово жалуются на сбои в WhatsApp*

Пользователи жалуются, что в мессенджере не приходят и не отправляются сообщения
Пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщают о сбоях в работе мессенджера. За последний час поступило 1630 жалоб, за сутки — 2022, следует из данных сервиса downdetector.
Россияне, в частности, отмечают, что не могут отправить сообщения, сбрасываются звонки. У кого-то вовсе не открывается приложение.
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