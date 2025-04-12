12 апреля 2025

В Курганской области ветром сдуло остановку, которую плохо приварили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области из-за плохой сварки сдуло остановку
В Курганской области из-за плохой сварки сдуло остановку Фото:

В деревне Полевое Белозерского округа (Курганская область) сильным ветром снесло автобусную остановку. Она была плохо закреплена. Об этом сообщается в социальных сетях.

Остановка была плохо приварена
Остановка была плохо приварена
Фото:

«В деревне Полевое улетела остановка по халатности дорожников которые их ставили и приваливали», — говорится в telegram-канале ИС «Белозерское». На фото видно, что остановку до сих пор не вернули на место. 

Ранее URA.RU сообщало, что на Курган обрушился сильный ветер с порывами до 18 м/с, сопровождающийся дождем и грозами. В результате повалены деревья, сорваны билборды, и на балконах опасно колышутся профлисты. Во втором микрорайоне Заозерного повалены ветки деревьев, а напротив детского сада колышется железная обшивка балкона. На шоссе Тюнина почти полностью снесен рекламный щит. Ветер также валит деревья на проспекте Машиностроителей и опрокинул временные ограждения рядом с железнодорожным вокзалом.. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Полевое Белозерского округа (Курганская область) сильным ветром снесло автобусную остановку. Она была плохо закреплена. Об этом сообщается в социальных сетях. «В деревне Полевое улетела остановка по халатности дорожников которые их ставили и приваливали», — говорится в telegram-канале ИС «Белозерское». На фото видно, что остановку до сих пор не вернули на место.  Ранее URA.RU сообщало, что на Курган обрушился сильный ветер с порывами до 18 м/с, сопровождающийся дождем и грозами. В результате повалены деревья, сорваны билборды, и на балконах опасно колышутся профлисты. Во втором микрорайоне Заозерного повалены ветки деревьев, а напротив детского сада колышется железная обшивка балкона. На шоссе Тюнина почти полностью снесен рекламный щит. Ветер также валит деревья на проспекте Машиностроителей и опрокинул временные ограждения рядом с железнодорожным вокзалом.. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...