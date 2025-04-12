В деревне Полевое Белозерского округа (Курганская область) сильным ветром снесло автобусную остановку. Она была плохо закреплена. Об этом сообщается в социальных сетях.
«В деревне Полевое улетела остановка по халатности дорожников которые их ставили и приваливали», — говорится в telegram-канале ИС «Белозерское». На фото видно, что остановку до сих пор не вернули на место.
Ранее URA.RU сообщало, что на Курган обрушился сильный ветер с порывами до 18 м/с, сопровождающийся дождем и грозами. В результате повалены деревья, сорваны билборды, и на балконах опасно колышутся профлисты. Во втором микрорайоне Заозерного повалены ветки деревьев, а напротив детского сада колышется железная обшивка балкона. На шоссе Тюнина почти полностью снесен рекламный щит. Ветер также валит деревья на проспекте Машиностроителей и опрокинул временные ограждения рядом с железнодорожным вокзалом..
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».