В Кургане 10 апреля скончался Виктор Серафимович Драгомирецкий — журналист и ветеран телерадиокомпании. Об этом сообщают СМИ.
«Трудовой стаж Виктора Драгомирецкого в телерадиокомпании составляет около 40 лет», — говорят в ГТРК «Курган». Драгомирецкий начал свою деятельность в Кургане с газеты «Молодой ленинец».
Биография
Виктор Серафимович Драгомирецкий родился в Челябинске 14 июня 1939 года. Сначала он стал художественным руководителем Чипышевского сельского клуба Сосновского района Челябинской области. Осенью 1959 года был призван на Тихоокеанский флот, где прослужил четыре года, пройдя путь от матроса до главного старшины.
По окончании факультета журналистики Уральского госуниверситета имени А. М. Горького в 1967 году работал в Курганской областной газете «Молодой ленинец» литсотрудником, заведующим отделом. С 1972 года — корреспондент областного радио, а через три года — старший редактор редакции телевизионных новостей Комитета по телевидению и радиовещанию Курганского облисполкома.
Драгомирецкий получил второе высшее образование, окончив Свердловскую высшую партийную школу в 1982 году. Он возглавлял коллектив Курганского областного радио в течение 19 лет, где помогал молодым журналистам осваивать профессию. До выхода на пенсию он работал заместителем председателя по общим вопросам ФГУП «КГТРК» и помощником директора филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Курган».
Кроме того, Виктор был отмечен государственными и ведомственными наградами, включая медали «Ветеран труда», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», а также знаком Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Почетный радист».
В последние годы он работал над новой книгой «Созидатели», посвященной курганской областной молодежной газете «Молодой ленинец». Виктор Драгомирецкий скончался 10 апреля 2025 года на 86-м году жизни.
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