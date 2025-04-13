Красавицы в купальниках прокатятся на лыжах и сноубордах в Сургуте

На горнолыжном комплексе в Сургуте устроят массовый спуск на лыжах и сноубордах. По традиции организаторы бикини-фестиваля просят прийти гостей в купальниках.
«Массовый спуск в купальниках. В программе: конкурс „Мистер и мисс SKI бикини“, соревнования для лыжников и сноубордистов», — следует из объявления, опубликованного в соцсети «ВКонтакте». Обладателю самого необычного костюма также обещают вручить подарок.
Между тем горнолыжный сезон уже закрыли в Ханты-Мансийске. Праздник с массовым спуском со склона и экстремальным съездом через бассейн отгремел на выходных. В Нижневартовске также попрощались с лыжниками и сноубордистами до следующего сезона.
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