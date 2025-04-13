13 апреля 2025

Красавицы в купальниках прокатятся на лыжах и сноубордах в Сургуте

Сургутян зовут на бикини-фестиваль в честь закрытия горнолыжного сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Бикини-фестиваль традиционно проводят в честь закрытия горнолыжного сезона
Бикини-фестиваль традиционно проводят в честь закрытия горнолыжного сезона Фото:

На горнолыжном комплексе в Сургуте устроят массовый спуск на лыжах и сноубордах. По традиции организаторы бикини-фестиваля просят прийти гостей в купальниках.

«Массовый спуск в купальниках. В программе: конкурс „Мистер и мисс SKI бикини“, соревнования для лыжников и сноубордистов», — следует из объявления, опубликованного в соцсети «ВКонтакте». Обладателю самого необычного костюма также обещают вручить подарок.

Между тем горнолыжный сезон уже закрыли в Ханты-Мансийске. Праздник с массовым спуском со склона и экстремальным съездом через бассейн отгремел на выходных. В Нижневартовске также попрощались с лыжниками и сноубордистами до следующего сезона.

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На горнолыжном комплексе в Сургуте устроят массовый спуск на лыжах и сноубордах. По традиции организаторы бикини-фестиваля просят прийти гостей в купальниках. «Массовый спуск в купальниках. В программе: конкурс „Мистер и мисс SKI бикини“, соревнования для лыжников и сноубордистов», — следует из объявления, опубликованного в соцсети «ВКонтакте». Обладателю самого необычного костюма также обещают вручить подарок. Между тем горнолыжный сезон уже закрыли в Ханты-Мансийске. Праздник с массовым спуском со склона и экстремальным съездом через бассейн отгремел на выходных. В Нижневартовске также попрощались с лыжниками и сноубордистами до следующего сезона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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