Обвинение запросило 14 лет колонии для бывшего концертного директора Талькова

В Петроградском суде Петербурга обвинение запросило 14 лет лишения свободы для бывшего концертного директора известного певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Шляфман обвиняется в убийстве артиста, произошедшем еще в 1991 году. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Обвинение просило суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Защита просила оправдать Шляфмана.
Дело об убийстве Игоря Талькова оставалось одним из самых громких и загадочных в истории российской поп-музыки. События развернулись в октябре 1991 года во время концерта в Петербурге, тогда еще Ленинграде. Певец был застрелен в раздевалке. Несмотря на множество версий и подозреваемых, долгое время уголовное дело не имело ясности. В последние годы следствие возобновило активную работу по этому делу, что привело к обвинению Валерия Шляфмана. Он был арестован и предстал перед судом.
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