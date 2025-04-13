13 апреля 2025
12 апреля 2025
11 апреля 2025

Обвинение запросило 14 лет колонии для бывшего концертного директора Талькова

© Служба новостей «URA.RU»
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В последние годы следствие возобновило активную работу по этому делу
В последние годы следствие возобновило активную работу по этому делу Фото:

В Петроградском суде Петербурга обвинение запросило 14 лет лишения свободы для бывшего концертного директора известного певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Шляфман обвиняется в убийстве артиста, произошедшем еще в 1991 году. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Обвинение просило суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Защита просила оправдать Шляфмана.

Дело об убийстве Игоря Талькова оставалось одним из самых громких и загадочных в истории российской поп-музыки. События развернулись в октябре 1991 года во время концерта в Петербурге, тогда еще Ленинграде. Певец был застрелен в раздевалке. Несмотря на множество версий и подозреваемых, долгое время уголовное дело не имело ясности. В последние годы следствие возобновило активную работу по этому делу, что привело к обвинению Валерия Шляфмана. Он был арестован и предстал перед судом.

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В Петроградском суде Петербурга обвинение запросило 14 лет лишения свободы для бывшего концертного директора известного певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Шляфман обвиняется в убийстве артиста, произошедшем еще в 1991 году. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Обвинение просило суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Защита просила оправдать Шляфмана. Дело об убийстве Игоря Талькова оставалось одним из самых громких и загадочных в истории российской поп-музыки. События развернулись в октябре 1991 года во время концерта в Петербурге, тогда еще Ленинграде. Певец был застрелен в раздевалке. Несмотря на множество версий и подозреваемых, долгое время уголовное дело не имело ясности. В последние годы следствие возобновило активную работу по этому делу, что привело к обвинению Валерия Шляфмана. Он был арестован и предстал перед судом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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