Выплаты клиентам «ПромТрансБанка» начнутся не позднее 29 апреля

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Выплаты клиентам начнутся в конце апреля
Выплаты клиентам начнутся в конце апреля Фото:

Выплаты клиентам «ПромТрансБанка», который лишился лицензии по решению ЦБ РФ, начнутся не позднее 29 апреля 2025 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Банк ПТБ — участник системы обязательного страхования вкладов. Его вкладчики ... имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам)», — говорится в релизе, размещенном на сайте организации. АСВ планирует начать выплаты не позднее 29 апреля. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 18 апреля.

Банк России 15 апреля объявил об отъеме лицензии на осуществление банковских операций у ООО «ПромТрансБанк» (Республика Башкортостан, Уфа). В банке назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ.

Страховая ответственность АСВ оценивается в 5,64 млрд рублей. Информацию о порядке выплат можно получить по телефону горячей линии АСВ — 8-800-200-08-05.

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Выплаты клиентам «ПромТрансБанка», который лишился лицензии по решению ЦБ РФ, начнутся не позднее 29 апреля 2025 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). «Банк ПТБ — участник системы обязательного страхования вкладов. Его вкладчики ... имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам)», — говорится в релизе, размещенном на сайте организации. АСВ планирует начать выплаты не позднее 29 апреля. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 18 апреля. Банк России 15 апреля объявил об отъеме лицензии на осуществление банковских операций у ООО «ПромТрансБанк» (Республика Башкортостан, Уфа). В банке назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ. Страховая ответственность АСВ оценивается в 5,64 млрд рублей. Информацию о порядке выплат можно получить по телефону горячей линии АСВ — 8-800-200-08-05.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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