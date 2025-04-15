ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «ПромТрансБанк»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банк России отозвал лицензию у хронически убыточного «ПромТрансБанк»
Банк России отозвал лицензию у хронически убыточного «ПромТрансБанк» Фото:

Центральный банк Российской Федерации объявил об аннулировании лицензии на ведение банковских операций у «ПромТрансБанк», организация являлась хронически убыточной. Об этом говорится на официальном сайте регулятора. 

«Банк России приказом от 15.04.2025 № ОД-663 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации „ПромТрансБанк“ (Общество с ограниченной ответственностью) Банк ПТБ (ООО) (рег. № 2638, г. Уфа)», — говорится в заявлении ЦБ РФ. Данная кредитная организация занимала 177-е место в системе банков страны. 

Основанием для отзыва лицензии стали многократные нарушения «ПромТрансБанк» законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и нормативных актов Центрального банка. В последние 12 месяцев регулятор применял к банку различные меры, включая ограничения на привлечение средств от вкладчиков. Кроме того, Банк ПТБ допускал нарушения в сфере законодательства, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный банк Российской Федерации объявил об аннулировании лицензии на ведение банковских операций у «ПромТрансБанк», организация являлась хронически убыточной. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.  «Банк России приказом от 15.04.2025 № ОД-663 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации „ПромТрансБанк“ (Общество с ограниченной ответственностью) Банк ПТБ (ООО) (рег. № 2638, г. Уфа)», — говорится в заявлении ЦБ РФ. Данная кредитная организация занимала 177-е место в системе банков страны.  Основанием для отзыва лицензии стали многократные нарушения «ПромТрансБанк» законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и нормативных актов Центрального банка. В последние 12 месяцев регулятор применял к банку различные меры, включая ограничения на привлечение средств от вкладчиков. Кроме того, Банк ПТБ допускал нарушения в сфере законодательства, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...