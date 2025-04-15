ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «ПромТрансБанк»

Центральный банк Российской Федерации объявил об аннулировании лицензии на ведение банковских операций у «ПромТрансБанк», организация являлась хронически убыточной. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
«Банк России приказом от 15.04.2025 № ОД-663 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации „ПромТрансБанк“ (Общество с ограниченной ответственностью) Банк ПТБ (ООО) (рег. № 2638, г. Уфа)», — говорится в заявлении ЦБ РФ. Данная кредитная организация занимала 177-е место в системе банков страны.
Основанием для отзыва лицензии стали многократные нарушения «ПромТрансБанк» законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и нормативных актов Центрального банка. В последние 12 месяцев регулятор применял к банку различные меры, включая ограничения на привлечение средств от вкладчиков. Кроме того, Банк ПТБ допускал нарушения в сфере законодательства, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.
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