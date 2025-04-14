Посетителей одного из торговых центров в Перми эвакуировали

Пока посетителей не пускают внутрь
Посетителей ТЦ «Агат» эвакуировали в Перми. Он находится на улице Тургенева, 21. Все произошло около 11:00.
«Всех вывели из торгового центра. Пока не пускают», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев.
URA.RU направило запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края. Ответ на него ожидается.
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