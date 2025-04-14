14 апреля 2025

Посетителей одного из торговых центров в Перми эвакуировали

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока посетителей не пускают внутрь
Пока посетителей не пускают внутрь Фото:

Посетителей ТЦ «Агат» эвакуировали в Перми. Он находится на улице Тургенева, 21. Все произошло около 11:00. 

«Всех вывели из торгового центра. Пока не пускают», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев. 

URA.RU направило запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края. Ответ на него ожидается.

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Посетителей ТЦ «Агат» эвакуировали в Перми. Он находится на улице Тургенева, 21. Все произошло около 11:00.  «Всех вывели из торгового центра. Пока не пускают», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев.  URA.RU направило запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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