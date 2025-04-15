15 апреля 2025

В Екатеринбурге банк заставили платить за навязчивые звонки

© Служба новостей «URA.RU»
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Должника замучили звонками
Должника замучили звонками Фото:

В Екатеринбурге приставы оштрафовали банк на 75 тысяч рублей за многочисленные звонки должнику с требованием вернуть деньги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Свердловской области.

«Заместителем руководителя регионального ведомства банк привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 75 тысяч рублей», — пояснили там. С заявлением к приставам обратился сам должник.

Ранее URA.RU писало о похожей истории мужчины, которого назойливыми звонками замучили коллекторы, несмотря на то, что деньги в долг взяла его жена. За это микрофинансовую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге приставы оштрафовали банк на 75 тысяч рублей за многочисленные звонки должнику с требованием вернуть деньги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Свердловской области. «Заместителем руководителя регионального ведомства банк привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 75 тысяч рублей», — пояснили там. С заявлением к приставам обратился сам должник. Ранее URA.RU писало о похожей истории мужчины, которого назойливыми звонками замучили коллекторы, несмотря на то, что деньги в долг взяла его жена. За это микрофинансовую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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