Тарифы на междугородние маршруты в Курганской области выросли на 15 процентов

Курганский перевозчик повысила стоимость проезда по межмуниципальному маршруту № 133 Курган — Большое Раково на 5%. Последнее повышение тарифов на этом маршруте произошло в ноябре прошлого года и составило 15%. Об этом сообщает telegram-канал «Курганский транспорт».
Кроме того, с 17 апреля компания планирует увеличить тарифы на 15% по маршрутам Курган — Утятское и Галишово. «С 17 апреля также на 15% вырастут тарифы на проезд по маршрутам № 260 Курган — Утятское (предыдущее повышение было 3 октября прошлого года) и № 260 Курган — Галишово (предыдущее повышение было 7 октября прошлого года)», — пишет tg-канал.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский перевозчик поднял стоимость проезда на 50 рублей. Стоимость проезда от Куртамыша до Кургана составит 450 рублей.
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