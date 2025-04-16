Тарифы на междугородние маршруты в Курганской области выросли на 15 процентов

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С 17 апреля цена на двух маршрутах вырастет на 15%
С 17 апреля цена на двух маршрутах вырастет на 15% Фото:

Курганский перевозчик повысила стоимость проезда по межмуниципальному маршруту № 133 Курган — Большое Раково на 5%. Последнее повышение тарифов на этом маршруте произошло в ноябре прошлого года и составило 15%. Об этом сообщает telegram-канал «Курганский транспорт».

Кроме того, с 17 апреля компания планирует увеличить тарифы на 15% по маршрутам Курган — Утятское и Галишово. «С 17 апреля также на 15% вырастут тарифы на проезд по маршрутам № 260 Курган — Утятское (предыдущее повышение было 3 октября прошлого года) и № 260 Курган — Галишово (предыдущее повышение было 7 октября прошлого года)», — пишет tg-канал.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский перевозчик поднял стоимость проезда на 50 рублей. Стоимость проезда от Куртамыша до Кургана составит 450 рублей.

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Курганский перевозчик повысила стоимость проезда по межмуниципальному маршруту № 133 Курган — Большое Раково на 5%. Последнее повышение тарифов на этом маршруте произошло в ноябре прошлого года и составило 15%. Об этом сообщает telegram-канал «Курганский транспорт». Кроме того, с 17 апреля компания планирует увеличить тарифы на 15% по маршрутам Курган — Утятское и Галишово. «С 17 апреля также на 15% вырастут тарифы на проезд по маршрутам № 260 Курган — Утятское (предыдущее повышение было 3 октября прошлого года) и № 260 Курган — Галишово (предыдущее повышение было 7 октября прошлого года)», — пишет tg-канал. Ранее URA.RU сообщало, что курганский перевозчик поднял стоимость проезда на 50 рублей. Стоимость проезда от Куртамыша до Кургана составит 450 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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