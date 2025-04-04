04 апреля 2025

Курганский перевозчик поднял стоимость проезда на 50 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повышение стоимости проезда связано с ростом затрат и необходимостью платить достойные зарплаты
Повышение стоимости проезда связано с ростом затрат и необходимостью платить достойные зарплаты Фото:

Стоимость проезда от Куртамыша до Кургана поднялась на 50 рублей. О том, что перевозчик изменил цену, сообщила администрация Куртамышского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщаем об изменении стоимости проезда на межмуниципальном маршруте № 503 КП город Куртамыш — Курганский автовокзал, перевозчик ИП Бенкендорф Кристина Александровна. Стоимость проезда на рейсе в 18:00 по воскресеньям составит 450 рублей — увеличение на 50 рублей», — сообщила администрация округа.

Власти пояснили, что это решение позволит сохранить транспортную доступность для жителей округа и сохранить регулярность рейсов. Изменение тарифа связано ростом затрат на топливо, запчасти, техобслуживание, а также необходимостью поддерживать на достойном уровне зарплаты водителей и техперсонала.

Аналогичные меры были приняты и в Кетовском округе, где с 3 апреля увеличились тарифы на проезд по нескольким маршрутам. Эти действия также обусловлены необходимостью компенсировать растущие затраты на топливо и запчасти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость проезда от Куртамыша до Кургана поднялась на 50 рублей. О том, что перевозчик изменил цену, сообщила администрация Куртамышского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сообщаем об изменении стоимости проезда на межмуниципальном маршруте № 503 КП город Куртамыш — Курганский автовокзал, перевозчик ИП Бенкендорф Кристина Александровна. Стоимость проезда на рейсе в 18:00 по воскресеньям составит 450 рублей — увеличение на 50 рублей», — сообщила администрация округа. Власти пояснили, что это решение позволит сохранить транспортную доступность для жителей округа и сохранить регулярность рейсов. Изменение тарифа связано ростом затрат на топливо, запчасти, техобслуживание, а также необходимостью поддерживать на достойном уровне зарплаты водителей и техперсонала. Аналогичные меры были приняты и в Кетовском округе, где с 3 апреля увеличились тарифы на проезд по нескольким маршрутам. Эти действия также обусловлены необходимостью компенсировать растущие затраты на топливо и запчасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...