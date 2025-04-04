Курганский перевозчик поднял стоимость проезда на 50 рублей

Стоимость проезда от Куртамыша до Кургана поднялась на 50 рублей. О том, что перевозчик изменил цену, сообщила администрация Куртамышского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сообщаем об изменении стоимости проезда на межмуниципальном маршруте № 503 КП город Куртамыш — Курганский автовокзал, перевозчик ИП Бенкендорф Кристина Александровна. Стоимость проезда на рейсе в 18:00 по воскресеньям составит 450 рублей — увеличение на 50 рублей», — сообщила администрация округа.
Власти пояснили, что это решение позволит сохранить транспортную доступность для жителей округа и сохранить регулярность рейсов. Изменение тарифа связано ростом затрат на топливо, запчасти, техобслуживание, а также необходимостью поддерживать на достойном уровне зарплаты водителей и техперсонала.
Аналогичные меры были приняты и в Кетовском округе, где с 3 апреля увеличились тарифы на проезд по нескольким маршрутам. Эти действия также обусловлены необходимостью компенсировать растущие затраты на топливо и запчасти.
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