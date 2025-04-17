«Известия»: в Европарламенте готовят новую антироссийскую резолюцию

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В резолюции ЕС могут быть пересмотрены действия СССР во Второй мировой войне
В резолюции ЕС могут быть пересмотрены действия СССР во Второй мировой войне Фото:

К годовщине окончания Второй мировой войны Европейский парламент разрабатывает резолюцию, направленную против России и пересматривающую действия СССР. Об этом сообщает чешский евродепутат Томаш Здеховский. 

«В ЕП готовится резолюция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Ожидается, что она будет принята к 8 мая», — передают «Известия» слова депутата. Однако, как он отметил, на данный момент официально не подтверждено, что на пленарной сессии будет представлена резолюция, посвященная роли СССР.

Историк и политолог Владимир Симиндей отмечает, что предстоящая резолюция может стать новым основанием для выдвижения обвинений в сторону Москвы. Ожидается, что в документе роль Советского Союза будет показана с двойственным подтекстом — наряду с признанием его вклада в Победу, ЕП вновь может акцентировать внимание на «сталинских репрессиях» и «оккупации Восточной Европы».

Евродепутаты подчеркивают приоритет заслуг США и западных союзников, а официальные лица ЕС угрожают последствиями тем лидерам, кто намерен посетить Москву 9 мая. Ранее подобные резолюции уже приравнивали действия СССР к преступлениям нацистской Германии.

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К годовщине окончания Второй мировой войны Европейский парламент разрабатывает резолюцию, направленную против России и пересматривающую действия СССР. Об этом сообщает чешский евродепутат Томаш Здеховский.  «В ЕП готовится резолюция, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Ожидается, что она будет принята к 8 мая», — передают «Известия» слова депутата. Однако, как он отметил, на данный момент официально не подтверждено, что на пленарной сессии будет представлена резолюция, посвященная роли СССР. Историк и политолог Владимир Симиндей отмечает, что предстоящая резолюция может стать новым основанием для выдвижения обвинений в сторону Москвы. Ожидается, что в документе роль Советского Союза будет показана с двойственным подтекстом — наряду с признанием его вклада в Победу, ЕП вновь может акцентировать внимание на «сталинских репрессиях» и «оккупации Восточной Европы». Евродепутаты подчеркивают приоритет заслуг США и западных союзников, а официальные лица ЕС угрожают последствиями тем лидерам, кто намерен посетить Москву 9 мая. Ранее подобные резолюции уже приравнивали действия СССР к преступлениям нацистской Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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