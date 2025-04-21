Названы сроки окончания строительства аквапарка в центре Перми

Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата Пермского края одобрил изменения в соглашение о реализации приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) застройщика «Проспект Пермь». Он включает в себя строительство многофункционального центра в границах улиц Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской.
«К январю 2027 года планируется возведение конгресс-центра, к апрелю 2028 года — аквапарка, а к маю — тематического парка, ресторана, паркинга на 670 мест и надземного перехода через улицу Попова. Кроме того, предусмотрен подземный переход через Монастырскую. Объем вложений в проект вырос с 14,9 до 18,3 млрд рублей», — пишет «Новый компаньон».
Ранее в рамках реализации первой очереди проекта открылся ТЦ «iMall Эспланада». Вторая очередь завершилась вводом в эксплуатацию пятизвездочного отеля Radisson.
Ранее URA.RU сообщало о том, на курорте «Усть-Качка» в селе Пермского муниципального округа Пермского края начали готовить площадку под строительство будущего аквапарка. Он разместится между корпусом «Прикамские нивы» и въездом в курортный комплекс со стороны улицы Стройка, возле действующей парковки. Аквапарк появится в конце 2027 года. Это нужно санаторию для увеличения перечня услуг для детей и взрослых в связи с востребованностью и отсутствием аналогичных объектов. Площадь комплекса составит 10 тысяч квадратных метров.
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