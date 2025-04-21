Вице-губернатор Курганской области Алексеев выступит наставником для бойцов СВО

В Курганской области начался второй этап отбора участников регионального кадрового проекта «Сила V Героях» для ветеранов и участников СВО. О своем желании выступить наставником для бойцов, рассказал вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев в своем tg-канале.
По словам Алексеева, после рассмотрения заявок и эссе кандидаты приступили к тестированию, по итогам которого пройдет дальнейший отбор на индивидуальные собеседования. Также он отметил, что после завершения этапа тестирования и индивидуальных собеседований для участников стартует образовательная программа. В рамках обучения каждый участник получит наставника. «... у каждого появится опытный наставник из сферы государственного управления, бизнеса или крупной организации. Обязательно и сам планирую поучаствовать в программе в качестве наставника», — пишет вице-губернатор.
Программа «Сила V Героях» стартовала в Курганской области весной 2024 года и предназначена для участников специальной военной операции, желающих работать в органах власти и на предприятиях региона. На участие в проекте поступило более 120 заявок, а выпускники после обучения смогут претендовать на управленческие должности. Кандидаты должны иметь высшее образование, опыт службы в СВО не менее трех месяцев или статус демобилизованного по ранению, а также отсутствие судимости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».