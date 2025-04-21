Вице-губернатор Курганской области Алексеев выступит наставником для бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Алексеев рассказал о своем желании выступить наставником для бойцов СВО
Андрей Алексеев рассказал о своем желании выступить наставником для бойцов СВО Фото:

В Курганской области начался второй этап отбора участников регионального кадрового проекта «Сила V Героях» для ветеранов и участников СВО. О своем желании выступить наставником для бойцов, рассказал вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев в своем tg-канале.

По словам Алексеева, после рассмотрения заявок и эссе кандидаты приступили к тестированию, по итогам которого пройдет дальнейший отбор на индивидуальные собеседования. Также он отметил, что после завершения этапа тестирования и индивидуальных собеседований для участников стартует образовательная программа. В рамках обучения каждый участник получит наставника. «... у каждого появится опытный наставник из сферы государственного управления, бизнеса или крупной организации. Обязательно и сам планирую поучаствовать в программе в качестве наставника», — пишет вице-губернатор.

Программа «Сила V Героях» стартовала в Курганской области весной 2024 года и предназначена для участников специальной военной операции, желающих работать в органах власти и на предприятиях региона. На участие в проекте поступило более 120 заявок, а выпускники после обучения смогут претендовать на управленческие должности. Кандидаты должны иметь высшее образование, опыт службы в СВО не менее трех месяцев или статус демобилизованного по ранению, а также отсутствие судимости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области начался второй этап отбора участников регионального кадрового проекта «Сила V Героях» для ветеранов и участников СВО. О своем желании выступить наставником для бойцов, рассказал вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев в своем tg-канале. По словам Алексеева, после рассмотрения заявок и эссе кандидаты приступили к тестированию, по итогам которого пройдет дальнейший отбор на индивидуальные собеседования. Также он отметил, что после завершения этапа тестирования и индивидуальных собеседований для участников стартует образовательная программа. В рамках обучения каждый участник получит наставника. «... у каждого появится опытный наставник из сферы государственного управления, бизнеса или крупной организации. Обязательно и сам планирую поучаствовать в программе в качестве наставника», — пишет вице-губернатор. Программа «Сила V Героях» стартовала в Курганской области весной 2024 года и предназначена для участников специальной военной операции, желающих работать в органах власти и на предприятиях региона. На участие в проекте поступило более 120 заявок, а выпускники после обучения смогут претендовать на управленческие должности. Кандидаты должны иметь высшее образование, опыт службы в СВО не менее трех месяцев или статус демобилизованного по ранению, а также отсутствие судимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...