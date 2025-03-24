На участие в программе «Сила V Героях» в Курганской области заявилось более 100 человек

В Курганской области стартовала программа «Сила V Героях (45 регион)», на участие в которой подали заявки более 120 участников специальной военной операции. Об этом сообщило правительство Курганской области. Последний день приема заявок — 24 марта.
«От участников спецоперации на участие в программе уже поступило более 120 заявок. По окончании регистрации пройдет отбор и обучение. Выпускники программы получат возможность трудоустройства на управленческие должности в органах власти, местного самоуправления, подведомственных учреждениях и на ведущих предприятиях региона», — сообщает telegram-канал правительства Курганской области.
Программа подготовки руководящих кадров для органов власти, учреждений и предприятий региона открыта для участников специальной военной операции, заинтересованных в карьере в области государственного и муниципального управления. Для подачи заявления на участие в программе кандидаты должны иметь высшее образование, опыт участия в специальной операции не менее трех месяцев или статус демобилизованного по причине ранения, а также отсутствие судимости.
Программа «Сила V Героях (45 регион)» в Курганской области направлена на подготовку участников специальной военной операции к руководящим должностям в государственных и муниципальных структурах. Она получила поддержку большинства населения области, согласно соцопросам, 63% респондентов одобряют данную инициативу.
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