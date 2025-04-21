Важный слет эсеров впервые пройдет в Тюмени, благодаря пополнению из ЛДПР

Всероссийский слет молодежного крыла «Справедливой России» впервые проведут в Тюмени в середине мая. К этому привела активность тюменского отделения «Молодежи Справедливой России» (МСР), возросшая в том числе благодаря включению в ее работу группы активистов, ушедшей из молодежной организации областной ЛДПР. Об этом URA.RU рассказал руководитель тюменской «молодежки» СРЗП, депутат гордумы Николай Ремезков.
«В реготделении появилась большая активность, в том числе благодаря приходу ребят под лидерством Тимура Темуркаева [экс-лидер тюменской „молодежки“ ЛДПР, — прим. URA.RU]. На слете МСР в Омске наша команда произвела большое впечатление», — объяснил корреспонденту агентства Николай Ремезков.
По словам политика, предложение провести всероссийский слет именно в Тюмени поступило от советника главы фракции СЗРП в Госдуме, куратора молодежных организаций партии Анастасии Павлюченковой. Она познакомилась с обновленным тюменским отделением в начале марта и осталась довольна его работой.
Мероприятие будет проходить с 15 по 18 мая и соберет порядка 100 человек из разных регионов (преимущественно близких к Тюмени). На нем ожидают высокопоставленных партийцев из Москвы. Ранее URA.RU сообщало о том, что пополнение из ЛДПР обрадовало лидера эсеров Сергея Миронова — тюменское отделение усилилось несколькими сотнями бывших соратников либерал-демократов и представителей «Русской дружины».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!