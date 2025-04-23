23 апреля 2025

Российское посольство предупредило участников СВО о риске ареста в Германии

Посольство России в Германии предупредило участников СВО об аресте во ФРГ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Германии могут арестовать за букву Z на плече
В Германии могут арестовать за букву Z на плече Фото:

Посольство России в Германии предупредило о возможном риске ареста в ФРГ для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает посольство. 

«УК ФРГ формально не предусматривает ответственности за участие в вооруженных конфликтах за рубежом. В то же время для преследования участников боевых действий теоретически могут применяться другие смежные основания: 109h „Вербовка на военную службу в интересах иностранного государства“, 129b „Зарубежные криминальные и террористические организации“, 140 „Поощрение и одобрение преступлений“ (в этом качестве здесь трактуют оправдание СВО на Украине, включая ношение символов Z, V и прочее)», — заявили «Известиям» в диппредставительстве.

Представители посольства подчеркнули, что на данный момент им не известно о случаях задержания или депортации граждан России, принимавших участие в СВО, германскими властями. Однако дипломатическое ведомство советует учитывать подобные риски, учитывая текущую политическую обстановку в Германии.

В посольстве также обратили внимание на агрессивную антироссийскую атмосферу, которая, по их мнению, формируется в немецком обществе и может повлиять на действия правоохранительных органов. Дипломаты рекомендуют гражданам России проявлять осторожность и учитывать возможные последствия при посещении территории Германии.

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Посольство России в Германии предупредило о возможном риске ареста в ФРГ для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает посольство.  «УК ФРГ формально не предусматривает ответственности за участие в вооруженных конфликтах за рубежом. В то же время для преследования участников боевых действий теоретически могут применяться другие смежные основания: 109h „Вербовка на военную службу в интересах иностранного государства“, 129b „Зарубежные криминальные и террористические организации“, 140 „Поощрение и одобрение преступлений“ (в этом качестве здесь трактуют оправдание СВО на Украине, включая ношение символов Z, V и прочее)», — заявили «Известиям» в диппредставительстве. Представители посольства подчеркнули, что на данный момент им не известно о случаях задержания или депортации граждан России, принимавших участие в СВО, германскими властями. Однако дипломатическое ведомство советует учитывать подобные риски, учитывая текущую политическую обстановку в Германии. В посольстве также обратили внимание на агрессивную антироссийскую атмосферу, которая, по их мнению, формируется в немецком обществе и может повлиять на действия правоохранительных органов. Дипломаты рекомендуют гражданам России проявлять осторожность и учитывать возможные последствия при посещении территории Германии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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