«Турбинка»: как легендарный спорткомплекс в Кургане обрел новую жизнь

Около полутысячи человек ежедневно бывают в «Центре единоборств Курганской области», чтобы тренироваться в современных комфортных залах. Спорткомплекс на «Кургансельмаше», переживший второе рождение пять лет назад, многие горожане до сих пор называют по привычке «Турбинкой». Она открылась ровно 33 года назад 12 мая. Как складывалась судьба легендарного спортобъекта — расскажет URA.RU в рубрике «История».
Место тренировок для детей и взрослых
В 1990 году на прилегающей к заводу «Кургансельмаш» территории началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Спустя два года объект был сдан в эксплуатацию. 12 мая 1992 года «Турбинка» распахнула свои двери. Заводчане занимались в нем производственной гимнастикой. В здании функционировали спортивные секции.
В 2003 году спорткомплекс был выкуплен у ОАО «Кургансельмаш» в областную собственность и передан в управление государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1». В ней профессиональные тренеры занимаются с ребятами дзюдо, самбо, легкой и тяжелой атлетикой, тхэквондо.
Одновременно в спортивных залах комплекса могут тренироваться 90 спортсменов, а в течение дня в нем бывает до 500 человек. В целом в здании имеется универсальный спортзал с трибунами, залы для занятий дзюдо и тяжелой атлетикой, а также тренажерный зал.
История — под новой облицовкой
Название «Турбинка» было выложено красным кирпичом на одной из стен спорткомплекса. Объект капитально отремонтировали за счет областных средств, и старое название теперь скрыто под обшивкой здания.
Ремонт проводился в два этапа: в 2020 году привели в порядок фасад и отмостку, внутри заменили вентиляцию и освещение. В 2021 — отремонтировали раздевалки, сантехнику, проводку, пол в универсальном спортивном зале. На средства бюджета региона и внебюджетные источники закупили оборудование и спортинвентарь, экипировку для спортсменов. В темное время суток здание красиво подсвечивается.
В настоящее время в комплексе продолжают тренироваться спортсмены отделений дзюдо, самбо, тхэквондо, каратэ, смешанных единоборств. Здание находится в управлении ГБУ «Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов Курганской области». Многие занятия проводятся бесплатно.
Помимо борцов, в здании занимаются чирлидеры. Иногда проводятся занятия для малышей и групп здоровья, а также различные мастер-классы и соревнования.
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