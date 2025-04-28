Володин: перемирие на День Победы напоминает, что РФ и Украина - один народ

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Вячеслав Володин поддержал перемирие на День Победы
Вячеслав Володин поддержал перемирие на День Победы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Перемирие на время празднования 80-летия победы должно напомнить, что Россия и Украина — это один народ. С таким мнение выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

О перемирии объявил президент РФ Владимир Путин. Оно  будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

«Это решение должно объединить и напомнить, что мы — один народ. Может быть, у многих и жителей граждан Украины в голове все встанет на свои места. Если Зеленский не признает День Победы, это не значит, что его не признают граждане Украины. Многие в этот день будут вспоминать своих близких, будут праздновать День Победы», — поделился Володин с журналистом Павлом Зарубиным. 

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Перемирие на время празднования 80-летия победы должно напомнить, что Россия и Украина — это один народ. С таким мнение выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.  О перемирии объявил президент РФ Владимир Путин. Оно  будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. «Это решение должно объединить и напомнить, что мы — один народ. Может быть, у многих и жителей граждан Украины в голове все встанет на свои места. Если Зеленский не признает День Победы, это не значит, что его не признают граждане Украины. Многие в этот день будут вспоминать своих близких, будут праздновать День Победы», — поделился Володин с журналистом Павлом Зарубиным. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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