Володин: перемирие на День Победы напоминает, что РФ и Украина - один народ

Перемирие на время празднования 80-летия победы должно напомнить, что Россия и Украина — это один народ. С таким мнение выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
О перемирии объявил президент РФ Владимир Путин. Оно будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
«Это решение должно объединить и напомнить, что мы — один народ. Может быть, у многих и жителей граждан Украины в голове все встанет на свои места. Если Зеленский не признает День Победы, это не значит, что его не признают граждане Украины. Многие в этот день будут вспоминать своих близких, будут праздновать День Победы», — поделился Володин с журналистом Павлом Зарубиным.
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