27 апреля 2025

На Ямале полицейские провели рейд по мигрантам

Полицейские Ноябрьска и Надыма выявили нарушения миграционного законодательства
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и Росгвардия провели рейд по мигрантам
Полиция и Росгвардия провели рейд по мигрантам Фото:

В Ноябрьске и Надыме (ЯНАО) полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели рейд по мигрантам. Только в Ноябрьске выявлено 35 нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба  регионального УМВД.

«Для проверки в ОМВД по Ноябрьску доставлено 86 иностранных граждан, со всеми проведены профилактические беседы, выявлено 35 административных правонарушений, основная часть которых — нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ», — сообщает пресс-служба УМВД на официальном сайте.

Кроме того, установлены четыре предпринимателя, осуществляющие торговлю без лицензии. Проверено более 100 автомобилей и здесь выявлено 44 нарушения. 

В Надыме выявлено 32 административных правонарушения. Из них семь нарушений правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ, пять не встали на миграционный учет, у четырех отсутствовали документы на право пребывания в РФ, у семерых окончился трудовой договор. Выявлены и другие нарушения.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 28 апреля подписал распоряжение, ограничивающее работу для мигрантов в регионе. Мигрантам ограничили занятость в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта и запретили заниматься охотой, рыболовством и сельским хозяйством. 

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В Ноябрьске и Надыме (ЯНАО) полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели рейд по мигрантам. Только в Ноябрьске выявлено 35 нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба  регионального УМВД. «Для проверки в ОМВД по Ноябрьску доставлено 86 иностранных граждан, со всеми проведены профилактические беседы, выявлено 35 административных правонарушений, основная часть которых — нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ», — сообщает пресс-служба УМВД на официальном сайте. Кроме того, установлены четыре предпринимателя, осуществляющие торговлю без лицензии. Проверено более 100 автомобилей и здесь выявлено 44 нарушения.  В Надыме выявлено 32 административных правонарушения. Из них семь нарушений правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ, пять не встали на миграционный учет, у четырех отсутствовали документы на право пребывания в РФ, у семерых окончился трудовой договор. Выявлены и другие нарушения. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 28 апреля подписал распоряжение, ограничивающее работу для мигрантов в регионе. Мигрантам ограничили занятость в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта и запретили заниматься охотой, рыболовством и сельским хозяйством. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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