На Ямале полицейские провели рейд по мигрантам

В Ноябрьске и Надыме (ЯНАО) полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели рейд по мигрантам. Только в Ноябрьске выявлено 35 нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«Для проверки в ОМВД по Ноябрьску доставлено 86 иностранных граждан, со всеми проведены профилактические беседы, выявлено 35 административных правонарушений, основная часть которых — нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ», — сообщает пресс-служба УМВД на официальном сайте.
Кроме того, установлены четыре предпринимателя, осуществляющие торговлю без лицензии. Проверено более 100 автомобилей и здесь выявлено 44 нарушения.
В Надыме выявлено 32 административных правонарушения. Из них семь нарушений правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ, пять не встали на миграционный учет, у четырех отсутствовали документы на право пребывания в РФ, у семерых окончился трудовой договор. Выявлены и другие нарушения.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 28 апреля подписал распоряжение, ограничивающее работу для мигрантов в регионе. Мигрантам ограничили занятость в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта и запретили заниматься охотой, рыболовством и сельским хозяйством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!