Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о стабильных и позитивных отношениях с российским лидером Владимиром Путиным с самого начала их общения. Об этом глава республики заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.
«Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи», — отметил президент Турции в беседе с журналистами. Об этом пишет Fox News.
Ранее во время двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным президент Турции обсудил потенциальные меры, направленные на урегулирование конфликта на Украине. В администрации президента Турции сообщили, что главы государств рассмотрели не только вопросы, связанные с Киевом, но также обсудили перспективы совместных энергетических проектов, ситуацию в регионе и пути дальнейшего укрепления политического и экономического сотрудничества между Анкарой и Москвой.
