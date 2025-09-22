Продюсер Пригожин не может объяснить поступок Шамана на «Интервидении»

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем SHAMAN, отказался от оценок своего выступления на международном конкурсе «Интервидение». Иосиф Пригожин рассказал, что не до конца понял логику этого шага и выразил сожаление по поводу снятия кандидатуры SHAMAN с конкурсной гонки.
«Напротив, мне было очень интересно, как оценит именно международное жюри выступление российского участника. По этой причине я не совсем понимаю, зачем Ярослав отказался от оценок», — отметил Пригожин в разговоре с Общественной службой новостей. Пригожин также выразил надежду, что SHAMAN еще сможет представить страну на последующих конкурсах «Интервидения».
Ранее Ярослав Дронов (SHAMAN) сам обратился к жюри «Интервидения» с просьбой не оценивать его выступление, объяснив это традициями гостеприимства и отказом претендовать на победу, поскольку, по его словам, «Россия уже победила». Артист исполнил песню «Прямо по сердцу» в финале конкурса, а автором композиции выступил композитор Максим Фадеев.
