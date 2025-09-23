Российский губернатор отреагировал на дефицит бензина в регионе

Губернатор Никитин пообещал решить ситуацию с топливом в Нижегородской области
Губернатор заявил, что дефицит бензина скоро пропадет
Губернатор заявил, что дефицит бензина скоро пропадет

Временные перебои с поставками топлива на заправках Нижегородской области связаны с особенностями логистики. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем telegram-канале после оперативного совещания с руководством региона.

«Сегодня на оперативном совещании обсудили ситуацию с топливом в регионе. Зафиксированные на разных заправках временные перебои связаны в целом с цепочками поставок топлива в макрорегионе, и речь не только о Нижегородской области», — написал Никитин.

Губернатор добавил, что для стабилизации поставок он поручил профильным ведомствам правительства региона, а также своим заместителям Сергею Морозову и Андрею Саносяну, принять необходимые меры. Правительство ожидает, что ситуация нормализуется в ближайшее время. Как уточнил Никитин, вопрос требует особого реагирования и находится на личном контроле у руководства области.

Ранее на фоне сезонного роста спроса и ограниченного предложения стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла исторического максимума — более 73 тысяч рублей за тонну. Эксперты связывали это с сокращением объемов поставок на внутренний рынок, плановыми остановками НПЗ и логистическими трудностями, что уже приводило к локальным перебоям с топливом в регионах.

