Отдых для россиян в майские праздники стал дороже

В преддверии майских праздников стоимость турпакетов по России возросла до 84 тысяч рублей. При этом увеличился спрос на внутренний туризм и средняя стоимость проживания в отелях в городах страны. Об этом сообщили сервисы, специализирующиеся на отдыхе.
«Турпакеты по России подорожали на 16,7%, до 84 тысяч рублей», — передает «Коммерсант». Также отмечается, что в период майских праздников с 1 по 11 мая средняя стоимость проживания в гостиницах увеличилась на 19% (6,3 тысячи рублей за ночь) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в данных сервиса «Островок».
При этом на платформе «Яндекс Путешествия» отметили рост цен на 18% (8,5 тысячи рублей за ночь), а специалисты OneTwoTrip зафиксировали подорожание на 12% (девять тысяч рублей). Ключевыми факторами, способствовавшими росту цен, стали высокий спрос на внутренний туризм и увеличение числа бронирований в отелях категории пять звезд (рост на 35%). Несмотря на наличие конкуренции со стороны зарубежных направлений, внутренние маршруты по-прежнему остаются приоритетными — на них приходится около 70% всех поездок.
Среди регионов наиболее существенный прирост бронирований гостиниц отмечен в Крыму — в 1,5 раза, и в Дагестане — в 2,5 раза. Значительный интерес туристы проявляют и к небольшим городам: в Рыбинске количество бронирований увеличилось на 72%, в Переславле-Залесском — на 50%, а в Угличе — на 48%. Среди популярных направлений для отдыха традиционно остаются Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Цены на жилье в них поднялись на 15–20%. В Калининградской области рост этого показателя достиг 30–40%. При этом более половины путешественников (54%) отдают предпочтение апартаментам или гостиницам без звездной классификации. На данный момент прогнозируется, что в Волгограде уровень загрузки отелей будет на уровне 92%, а на Алтае — около 75%.
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