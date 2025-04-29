Губернатор Текслер просит не ездить на летней резине по Челябинской области. Видео

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Из-за непогоды губернатор просит воздержаться от дальних поездок
Из-за непогоды губернатор просит воздержаться от дальних поездок Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер из-за аномальной для апреля погоды просит автомобилистов воздержаться от поездок в сторону Аши, особенно на летней резине. Об этом Текслер написал в своем telegram-канале.

«Очень прошу всех автомобилистов быть внимательными, воздержаться от дальних выездов в западном направлении от Златоуста до Аши. Особенно на летней резине. В случае большегрузного транспорта сейчас еще важно не выезжать с перегрузом», — написал Текслер.

Челябинская область столкнулась с аномальными для апреля погодными условиями. В ряде районов выпал снег, температура опускалась ниже нуля градусов. На западе области местами сильные снегопады, ледяной дождь, отметил Текслер. «Все службы работают в усиленном режиме. Прогноз пока неблагоприятный», — добавил губернатор.

Штормовой ветер и снег усилятся в Челябинской области во второй половине дня 29 апреля, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. Непогода охватит территорию всего региона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер из-за аномальной для апреля погоды просит автомобилистов воздержаться от поездок в сторону Аши, особенно на летней резине. Об этом Текслер написал в своем telegram-канале. «Очень прошу всех автомобилистов быть внимательными, воздержаться от дальних выездов в западном направлении от Златоуста до Аши. Особенно на летней резине. В случае большегрузного транспорта сейчас еще важно не выезжать с перегрузом», — написал Текслер. Челябинская область столкнулась с аномальными для апреля погодными условиями. В ряде районов выпал снег, температура опускалась ниже нуля градусов. На западе области местами сильные снегопады, ледяной дождь, отметил Текслер. «Все службы работают в усиленном режиме. Прогноз пока неблагоприятный», — добавил губернатор. Штормовой ветер и снег усилятся в Челябинской области во второй половине дня 29 апреля, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. Непогода охватит территорию всего региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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