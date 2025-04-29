Губернатор Челябинской области Алексей Текслер из-за аномальной для апреля погоды просит автомобилистов воздержаться от поездок в сторону Аши, особенно на летней резине. Об этом Текслер написал в своем telegram-канале.
«Очень прошу всех автомобилистов быть внимательными, воздержаться от дальних выездов в западном направлении от Златоуста до Аши. Особенно на летней резине. В случае большегрузного транспорта сейчас еще важно не выезжать с перегрузом», — написал Текслер.
Челябинская область столкнулась с аномальными для апреля погодными условиями. В ряде районов выпал снег, температура опускалась ниже нуля градусов. На западе области местами сильные снегопады, ледяной дождь, отметил Текслер. «Все службы работают в усиленном режиме. Прогноз пока неблагоприятный», — добавил губернатор.
Штормовой ветер и снег усилятся в Челябинской области во второй половине дня 29 апреля, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. Непогода охватит территорию всего региона.
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