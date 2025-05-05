The Times of India: ВВС Индии на границе с Пакистаном приведены в боеготовность

Военно-воздушные силы Индии приведены в состояние повышенной боевой готовности на границе с Пакистаном. Как сообщает газета The Times of India, меры связаны с обострением ситуации после серии неспровоцированных обстрелов со стороны пакистанских военнослужащих в ночь на 5 мая.
Инциденты произошли в восьми секторах вдоль линии контроля в Кашмире. Издание пишет, что экипажи истребительной авиации на передовых базах в индийских штатах Раджастхан и Пенджаб находятся в полной готовности к немедленным боевым вылетам. Для выполнения возможных боевых задач могут быть привлечены современные многоцелевые истребители Rafale французского производства, оснащенные крылатыми ракетами класса «воздух — земля» Scalp с дальностью поражения свыше 300 километров.
Ожесточение ситуации на границе связано с терактом, совершенным 22 апреля в Пахалгаме на территории Джамму и Кашмир. В результате нападения погибли 25 индийских граждан и один гражданин Непала. В ответ на произошедшее обе страны приняли ряд ограничительных мер: были введены ограничения в отношении дипломатических сотрудников, приостановлено действие ряда двусторонних соглашений, а также закрыто воздушное пространство для самолетов друг друга.
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