Ученые выяснили, какой орех помогает от рака

Грецкие орехи могут снижать риск рака кишечника почти на 25%
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Грецкие орехи стоит употреблять в умеренных количествах
Грецкие орехи стоит употреблять в умеренных количествах Фото:

Грецкие орехи могут снизить риск возникновения рака кишечника почти на 25%, установили американские ученые из Университета Коннектикута. По данным их исследования, регулярное употребление этого продукта уменьшает воспалительные процессы и укрепляет защитные функции организма, что способствует профилактике онкологических заболеваний кишечника.

«Грецкие орехи могут снижать риск рака кишечника примерно на 25%», — говорится в исследовании. Его приводит aif.ru. По словам ученых, в грецких орехах содержится большое количество антиоксидантов, а также витаминов С, Е, бета-каротиноидов, калия, магния и марганца. Они рекомендуют употреблять не только орехи, но и ягоды, такие как морошка, черника, ежевика, клюква, малина и земляника. Все дело в том, что они содержат гораздо больше эллагитанинов, чем орехи.

Исследование ученых из Пенсильвании показывает, что в горсти грецких орехов количество антиоксидантов вдвое выше, чем в равном количестве любых других продуктов. Однако несмотря на пользу грецких орехов, употреблять их следует в умеренных количествах из-за высокой калорийности. Оптимальной суточной нормой считается 30-40 граммов (пять-шесть половинок).

Ранее гештальт-терапевт и психолог Дмитрий Степанов отметил, что высокое содержание магния в орехах помогает сосредоточиться и сохранить эмоциональную устойчивость. По его словам, грецкие орехи богаты омегой-3, благодаря чему они снижают раздражительность, а миндаль содержит витамины В2 и Е, нормализующие мышечный тонус, передает RT.

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Грецкие орехи могут снизить риск возникновения рака кишечника почти на 25%, установили американские ученые из Университета Коннектикута. По данным их исследования, регулярное употребление этого продукта уменьшает воспалительные процессы и укрепляет защитные функции организма, что способствует профилактике онкологических заболеваний кишечника. «Грецкие орехи могут снижать риск рака кишечника примерно на 25%», — говорится в исследовании. Его приводит aif.ru. По словам ученых, в грецких орехах содержится большое количество антиоксидантов, а также витаминов С, Е, бета-каротиноидов, калия, магния и марганца. Они рекомендуют употреблять не только орехи, но и ягоды, такие как морошка, черника, ежевика, клюква, малина и земляника. Все дело в том, что они содержат гораздо больше эллагитанинов, чем орехи. Исследование ученых из Пенсильвании показывает, что в горсти грецких орехов количество антиоксидантов вдвое выше, чем в равном количестве любых других продуктов. Однако несмотря на пользу грецких орехов, употреблять их следует в умеренных количествах из-за высокой калорийности. Оптимальной суточной нормой считается 30-40 граммов (пять-шесть половинок). Ранее гештальт-терапевт и психолог Дмитрий Степанов отметил, что высокое содержание магния в орехах помогает сосредоточиться и сохранить эмоциональную устойчивость. По его словам, грецкие орехи богаты омегой-3, благодаря чему они снижают раздражительность, а миндаль содержит витамины В2 и Е, нормализующие мышечный тонус, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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