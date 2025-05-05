Ученые выяснили, какой орех помогает от рака

Грецкие орехи могут снизить риск возникновения рака кишечника почти на 25%, установили американские ученые из Университета Коннектикута. По данным их исследования, регулярное употребление этого продукта уменьшает воспалительные процессы и укрепляет защитные функции организма, что способствует профилактике онкологических заболеваний кишечника.
«Грецкие орехи могут снижать риск рака кишечника примерно на 25%», — говорится в исследовании. Его приводит aif.ru. По словам ученых, в грецких орехах содержится большое количество антиоксидантов, а также витаминов С, Е, бета-каротиноидов, калия, магния и марганца. Они рекомендуют употреблять не только орехи, но и ягоды, такие как морошка, черника, ежевика, клюква, малина и земляника. Все дело в том, что они содержат гораздо больше эллагитанинов, чем орехи.
Исследование ученых из Пенсильвании показывает, что в горсти грецких орехов количество антиоксидантов вдвое выше, чем в равном количестве любых других продуктов. Однако несмотря на пользу грецких орехов, употреблять их следует в умеренных количествах из-за высокой калорийности. Оптимальной суточной нормой считается 30-40 граммов (пять-шесть половинок).
Ранее гештальт-терапевт и психолог Дмитрий Степанов отметил, что высокое содержание магния в орехах помогает сосредоточиться и сохранить эмоциональную устойчивость. По его словам, грецкие орехи богаты омегой-3, благодаря чему они снижают раздражительность, а миндаль содержит витамины В2 и Е, нормализующие мышечный тонус, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.