05 мая 2025

В Тюмени отремонтируют мост через Туру

В Тюмени во второй раз начнут искать подрядчика для ремонта моста Челюскинцев
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлый раз на проект ремонта было выделено 19,9 миллионов рублей
В прошлый раз на проект ремонта было выделено 19,9 миллионов рублей Фото:

Администрация Тюмени будет повторно искать подрядчика для ремонта низового моста через Туру в створе улицы Челюскинцев. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, предыдущий договор на выполнение этих работ был расторгнут из-за срыва сроков прежним подрядчиком.

«В Тюмени во второй раз попробуют найти подрядчика для ремонта низового моста через Туру в створе Челюскинцев. <...>В настоящее время осуществляются предпроектные работы, необходимые для разработки проектно-сметной документации с учетом замены теплотрассы», — сообщила мэрия изданию "РБК Тюмень".

Ранее URA.RU писало, что компания «Тюменьгормост» расторгла контракт с московской фирмой, которая должна была разработать проект ремонта моста. В документах сообщалось, что подрядчик не предоставил ни одного отчета о ходе выполнения работы. На проект ремонта было выделено 19,9 миллионов рублей.

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Администрация Тюмени будет повторно искать подрядчика для ремонта низового моста через Туру в створе улицы Челюскинцев. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, предыдущий договор на выполнение этих работ был расторгнут из-за срыва сроков прежним подрядчиком. «В Тюмени во второй раз попробуют найти подрядчика для ремонта низового моста через Туру в створе Челюскинцев. <...>В настоящее время осуществляются предпроектные работы, необходимые для разработки проектно-сметной документации с учетом замены теплотрассы», — сообщила мэрия изданию "РБК Тюмень". Ранее URA.RU писало, что компания «Тюменьгормост» расторгла контракт с московской фирмой, которая должна была разработать проект ремонта моста. В документах сообщалось, что подрядчик не предоставил ни одного отчета о ходе выполнения работы. На проект ремонта было выделено 19,9 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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