В Тюмени отремонтируют мост через Туру

Администрация Тюмени будет повторно искать подрядчика для ремонта низового моста через Туру в створе улицы Челюскинцев. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, предыдущий договор на выполнение этих работ был расторгнут из-за срыва сроков прежним подрядчиком.
«В Тюмени во второй раз попробуют найти подрядчика для ремонта низового моста через Туру в створе Челюскинцев. <...>В настоящее время осуществляются предпроектные работы, необходимые для разработки проектно-сметной документации с учетом замены теплотрассы», — сообщила мэрия изданию "РБК Тюмень".
Ранее URA.RU писало, что компания «Тюменьгормост» расторгла контракт с московской фирмой, которая должна была разработать проект ремонта моста. В документах сообщалось, что подрядчик не предоставил ни одного отчета о ходе выполнения работы. На проект ремонта было выделено 19,9 миллионов рублей.
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