Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными

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Россия и Украина передали друг другу по 205 военнопленных
Россия и Украина передали друг другу по 205 военнопленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина провели обмен военнопленными, в ходе которого каждая из сторон передала по 205 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ. 

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих», — написало ведомство в своем telegram-канале. В свою очередь украинской стороне были переданы 205 военнослужащих Вооруженных сил Украины, находившихся в плену.

На текущий момент все российские военнослужащие размещены на территории Республики Беларусь, где им обеспечены медицинская и психологическая поддержка. Позже они будут транспортированы в Россию для прохождения дальнейшего лечения.

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Россия и Украина провели обмен военнопленными, в ходе которого каждая из сторон передала по 205 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ.  «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих», — написало ведомство в своем telegram-канале. В свою очередь украинской стороне были переданы 205 военнослужащих Вооруженных сил Украины, находившихся в плену. На текущий момент все российские военнослужащие размещены на территории Республики Беларусь, где им обеспечены медицинская и психологическая поддержка. Позже они будут транспортированы в Россию для прохождения дальнейшего лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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