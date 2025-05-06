Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными

Россия и Украина провели обмен военнопленными, в ходе которого каждая из сторон передала по 205 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих», — написало ведомство в своем telegram-канале. В свою очередь украинской стороне были переданы 205 военнослужащих Вооруженных сил Украины, находившихся в плену.
На текущий момент все российские военнослужащие размещены на территории Республики Беларусь, где им обеспечены медицинская и психологическая поддержка. Позже они будут транспортированы в Россию для прохождения дальнейшего лечения.
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