В соцсетях расходится фейк о взломе онлайн-банка при наборе номера 1945

Пользователи соцсетей публикуют фейки о том, что звонок на короткий номер 1945 может привести к взлому личного кабинета банка. На самом деле, набрав его, можно стать участником реальной мобильной акции «Ура Победе!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время звонка прозвучат сводки Совинформбюро или песни военных лет. Об этом сообщает URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«На телефон приходит сообщение, в котором предлагают присоединиться к онлайн-лозунгу в честь 80-летия Дня Победы. Предлагают ввести год 1945 и прослушать информацию. Ни в коем случае не вводите этот код, так как он может служить доступом в личный кабинет вашего банка», — говорится в одном из таких фейковых постов. Однако набор номера 1945 не связан с банковскими услугами и не предоставляет злоумышленникам доступ к персональным данным пользователей.
При наборе номера 1945 россияне могут лишь присоединиться к акции «Ура Победе!»: прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, установить военные песни вместо гудков входящего звонка, а также загрузить логотип юбилея Победы. Об этом сообщается на сайте организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
По данным Минцифры, акция получила широкий отклик по всей стране. Абоненты российских операторов связи уже совершили 15,9 миллионов звонков на указанный бесплатный номер.
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