Минцифры рассказало, сколько раз россияне позвонили на номер 1945

В рамках всероссийской акции «Ура Победе!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, абоненты российских операторов связи совершили 15,9 миллиона звонков на бесплатный номер 1945. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция „Ура Победе!“. По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 миллиона раз», — передают РИА Новости результаты. С 25 февраля по 15 мая 2025 года абоненты по всей России могут позвонить на номер 1945 и через интерактивное голосовое меню выбрать интересующий раздел.
Первый раздел позволяет услышать ежедневные сводки Совинформбюро 1945 года, зачитанные голосом Юрия Левитана, создавая эффект погружения в историю. Второй раздел предлагает установить вместо гудков мелодии военных лет, такие как «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Прощание славянки» или «Нам нужна одна Победа». Третий раздел предоставляет ссылку для скачивания логотипа 80-летия Победы, который можно использовать как цифровой символ памяти. Все услуги бесплатны, а подключение мелодий происходит автоматически на период акции.
Акция «Ура Победе!» проводится с 2010 года, когда она впервые стартовала к 65-летию Победы. В 2025 году проект поддержали все крупные операторы связи.
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